carlo-conti-sul-rapporto-con-la-moglie-francesca-svela:-“ero-inaffidabile”

Carlo Conti prima del matrimonio con Francesca: “Soffrivo di ‘dongiovvanite’”

Carlo Conti è sicuramente uno dei conduttori più amati dal pubblico, intervistato dal settimanale Chi, ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata. Il conduttore di Affari Tuoi, è sposato da anni con la sua Francesca, che gli ha regalato la gioia di diventare padre, ma il loro rapporto non è stato molto semplice, soprattutto all’inizio, quando Carlo Conti ha rischiato di farsela scappare. È lo stesso conduttore ad ammettere: “Ero inaffidabile, non sapevo cosa volessi, soffrivo di ‘dongiovannite’, ero distratto”. A causa di questi comportamenti, Francesca si allontanò da Carlo, motivo per cui i due si separarono per un certo periodo. Carlo Conti rivela di essere tornato da Francesca dopo aver capito di non volerla perdere, e le ha promesso di essere cambiato e cha da quel momento in poi avrebbero condiviso tutto. E così è stato.

Carlo Conti ricorda la sua infanzia difficile: “Mio padre è morto di tumore”

Carlo Conti, nella sua lunga intervista su Chi, ricorda alcuni momenti della sua infanzia difficile. Il conduttore non ha mai avuto la possibilità di conoscere suo padre, scomparso quando lui aveva soltanto un anno e mezzo, lasciando la madre in gravi problemi economici, e a dover crescere da sola un bambino piccolo: “Mio padre è morto di tumore e mia madre ha speso tutto quello che avevamo per curarlo”. Carlo Conti, che sarà ospite di Serena Rossi, ricorda con grande amore l’affetto della madre, che nonostante le difficoltà ha cercato di non fargli mancare mai niente e di sopperire il più possibile all’assenza del padre.

Carlo Conti pronto a tornare con Top Dieci: “Puntiamo sulle curiosità”

Carlo Conti sta per tornare con la seconda edizione del suo show, Top Dieci, che andrà in onda su Rai 1 verso metà aprile, dopo la Pasqua. Il conduttore si dice molto entusiasta di riprendere a giocare con i gusti della gente, spiegando che il progetto è nato molto tempo fa, e che a causa della pandemia hanno dovuto adattare il format che in realtà prevedeva sia l’orchestra che il pubblico. Senza sbottonarsi troppo su ciò che vedremo in questa seconda edizione, Carlo Conti anticipa: “Puntiamo sulle curiosità la voglia di giocare e scherzare sugli usi degli italiani”.

