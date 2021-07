carlo-conti,-svolta-inattesa:-arriva-una-decisione-della-rai-che-stupisce

Carlo Conti torna in pista con una nuova stagione da non perdere. La Rai non può fare a meno del conduttore toscano e neanche il pubblico.

Carlo Conti è uno dei conduttori più noti della televisione italiana, il presentatore toscano non ha rivali in campo e la Rai lo riconferma per nuova stagione televisiva.

I suoi programmi sono un successo dietro l’altro e i fan lo seguono ovunque anche nelle situazioni più curiose. Il pubblico lo ammira e lo vuole ancora una volta sul piccolo schermo. Il suo carisma e il suo talento non hanno eguali.

Carlo Conti tra poco in tv, come mai?

Dopo il successo della scorsa edizione, Carlo Conti torna in televisione domani con altri episodi di Top dieci. La Rai ha fatto la scelta giusta e il pubblico non vede l’ora di tornare a seguirlo in questa calda estate.

Non saranno puntate nuove ma repliche per ripercorrere insieme ai telespettatori i momenti più esilaranti della scorsa edizione. Nella prima puntata di Top Dieci, che su Rai1 è stata trasmessa il 14 giugno dell’anno scorso e che rivedremo venerdì prossimo, saranno ospiti della serata Serena Autieri, Christian De Sica e Alessandro Siani, i quali sfideranno Flavio Insinna ,Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta. Gli invitati speciali saranno Roberto Mancini e Massimo Ranieri.

Nella seconda puntata in replica di Top Dieci, saranno invece ospiti Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi, Cristiano Malgioglio, Diletta Leotta e di nuovo Nino Frassica. Parteciperanno inoltre alla puntata come invitati speciali, Patty Pravo e Leonardo Pieraccioni.

Ci sono buone probabilità che la Rai confermi la nuova stagione di Top dieci per l’inverno, intanto è certo che in autunno tornerà il programma Tale e quale show, condotto come sempre da Carlo Conti. I provini sono stati fatti e tra poco si scoprirà chi parteciperà alla prossima edizione del talent. Tra le indiscrezioni spuntano il nome di Pierpaolo Pretelli.