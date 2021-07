carlo-cracco-fa-un-annuncio-speciale:-un-nuovo-inizio-per-lo-chef

Lo chef stellato Carlo Cracco ha fatto un annuncio davvero importante, molti suoi fan non vedono l’ora. Ma di cosa si tratta?

Lo chef Carlo Cracco ha umili origini, è diventato famoso per aver condotto dal 2011 al 2017 la trasmissione culinaria “MasterChef Italia” con Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Balbieri.

Da sempre appassionato di cucina, dopo aver concluso l’Istituto Alberghiero è stato l’allievo dello chef Gualtiero Marchesi, questa formazione ha permesso a Carlo di fare moltissima esperienza. Ha imparato a conoscere la materia prima che trattava e come valorizzarla per esaltare al meglio il gusto delle pietanze.

La formazione di Cracco è stata anche all’estero, in Francia si è perfezionato per poi tornare in Italia ed iniziare la sua ascesa verso la perfezione.

Il nuovo ristorante di Cracco si trova a Portofino

Lo chef Carlo Cracco apre un nuovo ristorante in una terra magnifica, a Portofino sulla Riviera Ligure. L’inaugurazione c’è stata da poco ma la fama è già arrivata alle stelle.

E’ stato proprio lo chef a far sapere dell’ inaugurazione del suo nuovo ristorante: “Sono felice di annunciarvi che da venerdì 2 luglio aprirà il ristorante Cracco Portofino. Non vediamo l’ora di accogliervi! Stiamo preparando gli ultimi ritocchi e perfezionando il nuovo menù. Per info e prenotazioni potete scrivere a [email protected] e [email protected] Vi aspettiamo!”.

Il menù del ristorante è un omaggio alla Liguria e alle sua specialità, Crarro ha puntato alla sostenibilità del territorio utilizzando solo materie a km 0.

I piatti della tradizione ligure sono stati riproposti in chiave moderna, nel ristorante c’è anche una zona bar dove i piatti saranno meno elaborati ma sempre squisiti.

I cocktail ed i vini sono molto pregiati ed il dopocena sicuramente indimenticabile. Mangiare nel ristorante dello chef Cracco sarà un’esperienza che arricchirà la mente ed il palato.