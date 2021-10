Carlo Robuschi in un testo citato dal alcuni giornali americani racconta La storia della Posturologia racconta l’emergere di una certa logica del tempo nell’approccio alla realtà. Non il tempo della Scienza del XIX secolo che «contava i minuti, rilevava la simultaneità degli eventi ma non offriva alcun acquisto su ciò che accade negli intervalli», come diceva BERGSON. Ma un tempo che include la durata, il «proseguimento di ciò che non è più in ciò che è». (Bergson H., 1922) Un tempo come quello di TAKENS, che non esita a mescolare istanti successivi nel tempo, assicurava che la logica della continuità ci avrebbe permesso di comprendere la realtà meglio di quella della successione.

L’errore epistemologico Possiamo datare l’inizio di questa storia al 1865 con l’ Introduzione à l’Étude de la Médecine Expérimentale de Claude BERNARD Perché l’autore ha scelto un titolo così sottile? Non era ingenuo. Sapeva benissimo che, fin dall’inizio dei tempi, il pensiero dei medici si nutriva dell’esperienza clinica; non c’è dubbio che cercasse di fingere di ‘introdurre’ loro a ciò che praticavano dalla notte dei tempi! Ma li ha invitati a partecipare a un momento di riflessione, uno ‘studio dello studio’ delle malattie.

Allora, cosa ha capito? Cosa aveva così fretta di dire a metà del XIX secolo? Claude BERNARD non lo afferma esplicitamente da nessuna parte. Eppure, la risposta trasuda da ogni poro del suo testo: è urgente contemplare le condizioni del nostro sapere. Se solo potessi sapere quale ricchezza di comprensione mi ha portato questa idea! Conoscere è stabilire una linea di comunicazione tra ragione e realtà, è essenzialmente ciò che diceva: «Il filosofo impone la sua idea come una verità assoluta. Lo sperimentatore, invece, più modesto, avanza la sua idea come una domanda che ripete ad ogni istante di fronte alla realtà misurata per mezzo dei suoi esperimenti.» ( Introduzione à l’Étude de la Médecine Expérimentale , prima parte, capitolo 2, Introduzione). È difficile essere più chiari. Tuttavia, nulla giustifica, a priori , la possibilità di un tale dialogo: anzi, prove preliminari sosterrebbero piuttosto che una netta divisione separa la mente umana dalla realtà, come racconta così magnificamente questa vecchia favola cinese:

Due uomini, appoggiati alla ringhiera di un ponte, guardano entrambi lo scorrere dell’acqua del fiume. È chiaro e pieno di pesci. “Penso che i pesci siano felici!” esclama il primo. “Come puoi pensare che i pesci siano felici? Non sei nelle loro squame?” ribatte il secondo. “E tu, tu non sei nella mia testa – risponde la prima – come puoi pensare che io non possa pensare che i pesci siano felici?”

Le cose, infatti, sono ciò che sono, indipendentemente da ciò che l’uomo pensa di esse. Che il pensiero dell’uomo possa, tuttavia, unirsi alla logica delle cose, questa è la meraviglia che è così importante per comprendere il processo intellettuale del ragionamento, così da far progredire meglio la conoscenza, ci dice Claude BERNARD.

Rimane però nel pensiero dell’autore un certo odore di razionalismo kantiano. Certo, per Claude BERNARD, non è la ragione che struttura la realtà a suo piacimento! Ma, se lo sperimentatore deve sottoporre la sua idea alle osservazioni, non è, secondo Claude BERNARD, un’osservazione qualsiasi; ha precisato che la ragione mantiene il controllo sulle operazioni, «Un’osservazione il cui determinismo è appena razionale dovrebbe essere esclusa dalla Scienza». (Introduzione à l’Étude de la Médecine Expérimentale , terza parte, cap. 2, ¶2). Ovviamente!… La scienza non è un insieme di osservazioni indeterminate e irrazionali. Ma, quando il saggio è a prioriil ragionamento lo aiuta a decidere se le osservazioni che ha fatto sono scientifiche o meno, la sua scienza corre il rischio di essere solo il riflesso delle sue ipotesi a priori !

La storia della medicina, e non solo la Posturologia, si scontra con questa petitio principii (fallacia logica in cui si presume vera una premessa senza giustificazione o in cui ciò che deve essere dimostrato è implicitamente dato per scontato), questo epistemologico errore, questa dimenticanza che la logica del mondo non è la nostra logica. In certi momenti i medici perdono l’equilibrio; scossi da un conflitto tra la loro razionalità e la realtà, non sanno più dove porre i limiti dell’esercizio della loro arte. In effetti, non è così semplice entrare nel gioco interattivo tra mondo e intelligenza, per permettere al mondo di educare la nostra ragione per imparare a capire meglio.

Prima del 1870: il trionfo dell’anatomia clinica Nel momento in cui Claude BERNARD pubblicava la sua Introduzione à l’Étude de la Médecine Expérimentale , il gruppo dell’Ospedale della Salpêtrière, sotto la guida di Jean-Martin CHARCOT, stava cercando di strutturare la classificazione delle malattie del sistema nervoso centrale intorno al concetto di anatomia clinica. Hanno scoperto che la rappresentazione razionale nello spazio di questa parte del corpo ha permesso loro di avanzare una spiegazione coerente che collegasse la loro organizzazione, la loro funzione e le osservazioni cliniche. In questo modo, gli elementi essenziali della Neurologia sono stati descritti in meno di 10 anni.

Il folgorante successo dell’approccio clinicoanatomico riflette la facilità con cui l’intelletto dell’uomo manipola la logica spaziale. E ci sono buone ragioni per cui funziona come tale. Non solo lo spazio è controllato dai sensi, ma l’uomo ha anche capito da diversi secoli come calcolare l’area di un campo o il volume di un barile, come formulare l’equazione che descrive le traiettorie delle stelle. Quello che si vede, che si tocca, che si manipola nello spazio, rappresentano la realtà su cui si è costruita la ragione nei secoli di forte complicità.

Lo stesso non valeva per il tempo, che appariva come un presupposto, senza realtà, semplicemente destinato a mettere in ordine una serie di eventi: il tempo è il «numero dei movimenti, secondo prima o dopo», come è stato detto fin i giorni di ARISTOTELE. Di conseguenza, la realtà di questo presupposto è discutibile e messa in discussione, e quest’ultima ancora di più perché il tempo non è regolato dai sensi. Il passato, il presente e il futuro non possono essere percepiti contemporaneamente, come lo spazio. Questo “lasso di tempo” rende il presente, in un istante, il passato, e il futuro è semplicemente un atto di intellettualizzazione, con il dominio della storia che è l’unico legame tra il passato e il futuro nel momento chiamato presente. KANT non ha scritto ( Critique de la raison pure), «Il tempo non è qualcosa in sé e per sé, nemmeno una determinazione oggettiva inerente alle cose.»?

Tuttavia, alcuni pensatori hanno iniziato a rendersi conto della povertà dei concetti di tempo. BERGSON, per esempio, scriveva a un amico: «Mi rendo conto, con mia grande sorpresa, che il tempo scientifico non dura, che nulla della nostra comprensione scientifica delle cose cambierebbe se tutta la realtà fosse dispiegata tutta in una volta, istantaneamente, e che la scienza consiste essenzialmente nell’eliminare la durata.» (Lettera a Papini; écrits et paroles 2) Questa povertà concettuale si poneva al centro delle domande che i medici cominciavano a porsi.

Dopo il 1870: il problema delle malattie senza lesioni Dopo il 1870, infatti, la situazione cambiò per il primo gruppo di neurologi; il progetto di descrivere nuove entità anatomocliniche è passato in secondo piano, dietro la scottante domanda del momento che ossessionava e stimolava tutti gli intelletti: quali sono queste malattie del sistema nervoso centrale per le quali non troviamo lesioni anatomiche?

Una prima risposta è stata fornita dall’isteria. Poiché un episodio isterico può essere innescato dall’ipnosi, CHARCOT ha visto la prova che queste malattie senza lesioni potrebbero riflettere un coinvolgimento psicologico. FREUD, che all’epoca si trovava a Parigi, partecipò ai grandi giri sull’isteria condotti da CHARCOT. Ha partecipato allo sviluppo di questa scuola di pensiero; lo aiutava a progredire e questo lo portava a pensare al tempo in modo così nuovo che non sapeva più se fosse il caso di chiamarlo ancora ‘tempo’: «I processi dell’inconscio sono senza tempo» – scrive ne L’inconscio(1915) – «cioè non sono ordinate nel tempo, non sono modificate dal tempo che passa, insomma non hanno alcun rapporto con il tempo». Nessun rapporto, cioè, con il tempo come lo definisce PARMÉNIDE che portava tutto nella sua scia: «Non si bagna mai due volte nello stesso fiume» affermava il filosofo. Usando questa immagine, la nuova logica del tempo precisava: mai due volte nello stesso fiume, se si considera l’acqua che scorre, ma il fiume può essere ridotto ad acqua che scorre in un istante t? Il tempo del fiume, come quello dell’inconscio, nega il principio di non sovrapposizione che caratterizza la cronologia e si dilata su una durata che accumula gli effetti degli eventi. Così, è intorno e attraverso la storia che organizziamo la nostra ricerca del piacere, in balia di ciò che accade dentro e intorno a noi, senza necessità.

FREUD scoprì che una nuova rappresentazione razionale del tempo avrebbe consentito una spiegazione coerente delle nevrosi, senza fare la minima allusione ad alcuna organizzazione topologica del sistema nervoso centrale.

I medici non si riconoscevano in questo nuovo approccio alla realtà, prova ne è che, ancora oggi, chiunque può curare questi pazienti con la psicoanalisi, senza mai essere accusato di esercitare abusivamente la medicina, almeno in Francia. Ma se i nevrotici non sono malati, cos’è la malattia? Cos’è la medicina?

1916: Primo riconoscimento di una malattia posturale Mentre Sigmund FREUD studiava l’inconscio a Vienna, Joseph BABINSKI, a Parigi, seguiva un’altra strada che non avrebbe portato a termine. Oltre alle malattie neurologiche che conosceva così bene perché partecipava alla loro descrizione, oltre alle malattie psicologiche che aveva studiato a lungo con CHARCOT, sospettava l’esistenza di un altro tipo di malattia del sistema nervoso centrale che non apparteneva a nessuno dei due isteria o neurologia, come ha spiegato in HystériePithiatisme & Troubles Nerveux d’Ordre Réflexe , che ha scritto con FROMENT (1918). La sua intuizione includeva disturbi posturali? Niente potrebbe essere meno chiaro.

Quel che è certo, però, è che Pierre MARIE è stato il moderatore del primo incontro di neurologi che ha riconosciuto la malattia posturale. Quell’incontro della Société de Neurologie si tenne durante la prima guerra mondiale – nel 1916 – alla presenza del ministro francese degli eserciti, perché i medici di campo incontravano gravi problemi con i soldati con trauma cranico. La maggior parte di questi feriti lamentava sintomi soggettivi (sensazioni vertiginose, disturbi visivi, instabilità, mal di testa, ecc .) per i quali non è stato possibile trovare una spiegazione anatomo-clinica. Allora, cosa c’era che non andava? Era un sotterfugio per evitare di tornare al fronte? A una paura da incubo del rogo del boia?

Pierre MARIE ha orientato la discussione: «Qual è la natura di questi disturbi soggettivi? Quanto sono gravi? Come rispondere a questi feriti una volta che le loro ferite alla testa sono guarite?» (Marie P., 1916) A questo incontro erano presenti tutti i grandi nomi della neurologia e ognuno aveva il suo turno per esprimere la sua opinione. Tutte le ipotesi sono state avanzate Ne è emerso un consenso, singolare, e del tutto straordinario, che Pierre MARIE ha riportato nei seguenti termini: «Tutti questi soggetti descrivevano esattamente gli stessi disturbi che stavano vivendo, usando termini assolutamente identici. Ovviamente, questa non può essere la ripetizione di una lezione appresa». L’intersoggettività è la base dell’oggettività! Un principio filosofico ha portato i neurologi riuniti a riconoscere la realtà di questa malattia senza supporto anatomico clinico… Stupefacente!

La malattia fu riconosciuta come tale, ma non gli fu dato un nome, almeno non esattamente, Pierre BONNIER partecipò alla riunione e sospettò il coinvolgimento di una malattia posturale – nel senso di portamento, come si diceva all’epoca – ma non osava dirlo: «Non volevo chiedere di presentare una sorta di osservazione tecnica e poi me ne sono pentito.» Un segretario ha accettato di aggiungere alcuni commenti di BONNIER alla fine del testo stampato finale.

In attesa del caos In effetti, Pierre BONNIER ha taciuto, perché – a parte il suo intuito – non aveva molto da dire! (Bonnier P., 1904) Come avrebbe potuto offrire un concetto coerente di fronte al così poco conosciuto sul controllo posturale? La domanda fondamentale, “Come fa l’uomo a stare in piedi?”, era stata posta da Charles BELL diversi decenni prima (1837), ma le risposte offerte dai fisiologi dell’epoca erano sconcertanti. Secondo la logica topografica degli organi di senso – un organo per un senso – si cercava ilsenso di equilibrio e, ecco, si è trovata una profusione: l’occhio (Romberg MH, 1853), il vestibolo (Flourens P., 1829), i muscoli cervicali (Longet RA, 1845), il piede (Heyd, citato da von Vierordt K., 1860) e anche i muscoli oculomotori (de Cyon E., 1911). Karl VON VIERORDT (1860) aveva cercato di spiegare che forse tutti questi organi potevano partecipare alla stessa funzione. Ovviamente, la sua voce non è stata ascoltata.

Questo disordine senza nome, che non rientrava nelle categorie anatomo-cliniche dei neurologi, per il quale nessuna ipotesi avanzata offriva una spiegazione, avrebbe incontrato il suo caotico destino nel corso del XX secolo. Molto rapidamente, i medici iniziarono a dimenticare il sottile ragionamento che regnava alla conferenza di consenso del 1916. E, poiché il titolo del rapporto di Pierre MARIE includeva il termine “soggettivo”, si riferivano alla “sindrome soggettiva di Pierre Marie dei pazienti con trauma cranico” , anche se Pierre MARIE non ha mai assegnato un nome e certamente non questo! Incapaci di curare l’affetto, i medici hanno concentrato la loro attenzione solo su come i pazienti vivevano con la loro malattia. Questo approccio soggettivo – giustificato – al paziente sembrava meritare l’uso dell’epiteto ‘soggettivo’ qualificare non solo la strategia terapeutica ma anche la sindrome stessa. Con il passare degli anni, il disturbo rimase nascosto dietro questa etichetta e la sindrome divenne infatti sempre più soggettiva, a tal punto che la sua “realtà” sarebbe stata nuovamente contestata, seminando confusione in tutta la comunità medica. A seconda del cappello indossato – specialista in medicina legale, consulente medico di assicurazione sanitaria, specialista in medicina del lavoro, ecc . – sono state prese decisioni contraddittorie che nessuna logica poteva conciliare. Che casino!

In effetti, era un macello per tutte le malattie che coinvolgono la postura. In assenza di un concetto di fondo, di un principio di funzionamento fermo e consensuale, nulla è stato organizzato per i pazienti con disturbo posturale – nessun corso per medici, nessuna società scientifica, nessuna struttura amministrativa e/o ospedaliera – mentre tutti i pazienti classificabili e assegnati a una categoria anatomico-clinica erano deferiti alla corrispondente unità specializzata e beneficiavano dei suoi bracci scientifici e amministrativi.

Questo nido di ratti conferma che la logica topografica non è applicabile alla malattia posturale e non può organizzarne la gestione o il trattamento. Per essere incondizionatamente fedele alla logica delle relazioni anatomo-cliniche, la comunità medica è sprofondata ulteriormente nel suo errore epistemologico, già registrato in modo indelebile dalla penna di Claude BERNARD. Non è razionale lamentarsi di una moltitudine di sintomi, come fanno le vittime di trauma cranico, quando gli esami di diagnostica per immagini più sensibili rilevano, e appena, solo minuscole lesioni del tronco cerebrale. Ma i neurochirurghi sanno che causano lesioni cerebrali piuttosto grandi senza mai osservare nemmeno la più piccola sindrome post-commozione cerebrale all’indomani dei loro interventi.

La situazione iniziò a districarsi solo negli anni ’70, quando un giovane studente del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, nel Massachusetts, decise di svolgere la sua tesi di dottorato sul sistema sottoposto a controllo posturale (Nashner LM, 1970). Per aprire i circuiti di feedback della visione e della propriocezione del pedale, costruì un capolavoro di tecnologia per l’epoca, suscettibile di essere sottoposto ai movimenti del baricentro dell’individuo in esame, ai movimenti della cabina in cui e/o del piattaforma su cui si trovava. Questo apparecchio, progettato da un ingegnere, ebbe l’immenso merito di mostrare ai medici che VON VIERORDT (1860) aveva ragione! La postura di un essere umano in piedi eretto, a riposo,

L’impatto logico di questa affermazione non è stato immediatamente apprezzato. Ovviamente si sapeva già che la serie temporale delle posizioni del corpo nel suo ambiente non era semplicemente una successione di stati diversi, ma consisteva in una catena di eventi, una continuità. Ovviamente, la differenza tra x = f( t ) e x [ t ] = f( x [ t1]) era noto, ma non si sapeva come manipolare logicamente questa differenza, e non si sapeva che potesse spiegare la colossale efficacia del battito d’ali di una farfalla (Lorenz EN, 1993). Come aveva scritto Henri POINCARÉ nel 1908 a proposito di questo tipo di sistema: «Differenze minime nelle condizioni iniziali portano a molto grandi nei fenomeni finali».