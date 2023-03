Carlos Oshiro apresenta palestra sobre inovação e negócios em Boa Vista

Evento ocorre às 17h na sede da empresa de Engenharia Group Behnck, localizado na avenida Ville Roy, número 506, no bairro São Francisco, zona Norte de Boa Vista. Carlos Oshiro

O empresário e coach de empreendedorismo, Carlos Oshiro, apresenta nesta terça-feira uma palestra sobre inovação e negócios em Boa Vista. O evento é gratuito e oferta 50 vagas. Para se inscrever, interessados podem acessar este link.

A palestra ocorre às17h na sede da empresa de Engenharia Group Behnck, localizado na avenida Ville Roy, número 506, no bairro São Francisco, zona Norte de Boa Vista.

Oshiro vai tratar sobre “Nova Economia-A nova forma de se fazer Negócio”. O evento é promovido pela Targo Consultoria, empresa do coach, e a Charão Consultoria.

De acordo com Carlos Oshiro, “A Nova Economia é uma mudança de mentalidade do empresário. “Quando você muda o ‘mindset’, você muda o comportamento, e por consequência, os resultados”, pontua.

Na imersão com Carlos Oshiro, o participante cria estratégia e o plano de ação para colocar a sua empresa na nova forma de se fazer negócios. Para ele, na nova economia, a empresa precisa ter foco no lucro, na experiência, no valor, no propósito, no encantamento e na venda 24 horas por dia. Diferente da velha economia, que focava nas vendas, no produto, no preço, em ganhar dinheiro, na baixa de preço e na venda 10 horas por dia.

“Em conversas com muitos empresários e empreendedores, uma das maiores dores que eles têm é com relação a guerra de preços, como engajar colaboradores e como tirar valor para o seu negócio. E foi pensando nessas questões que criei a ‘Imersão da Nova Economia’, onde ajudo essas pessoas a transitarem da velha para a nova economia, pois existe uma nova forma de se fazer negócio”, explica o empresário sobre alguns dos assuntos que irá abordar em sua palestra.

Proprietário da Targo Consultoria e criador da Escola de Atendimento, Carlos Oshiro é formado em Administração e pós-graduado em Marketing. Ele é também colunista de empreendedorismo na Rede Amazônica (Rede Globo), Rádio CBN (apresentador do programa Mercado Inteligente) e g1. Parceira do palestrante, a Charão Consultoria atua no mercado há 40 anos com dados do mercado de consultoria, informação, conhecimento e estratégia de negócios.

