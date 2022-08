carlotta-dell’isola-e-nello,-dopo-il-matrimonio-la-crisi-ma-l’amica-la-sbugiarda:-“ha-sbagliato-lei”

Nelle ultime ore, l’ex gieffina Carlotta Dell’Isola è stata avvolta dal ciclone del gossip a causa di alcune sue dichiarazione abbastanza fraintendibili. Lei è stata la concorrente del Gf Vip 5 e, proprio durante una diretta, il fidanzato Nello le fece la proposta di matrimonio. I due, infatti, si sono sposati due mesi fa e stanno insieme da dieci anni. Ma, non tutto prosegue a gonfie vele.

La coppia ha anche partecipato a Temptation island in cui, tra alti e bassi, è riuscita ad uscire unita dall’ultimo falò di confronto. Carlotta Dell’Isola, però, non ha mai fatto mistero dei loro litigi siccome sono due caratteri molto forti che tendono a scontrarsi spesso. La ragazza credeva che col matrimonio si sarebbero uniti maggiormente e che i litigi si sarebbero attenuati. Purtroppo, però, non è stato proprio così.

Carlotta ha lasciato delle dichiarazioni sul suo profilo instagram in seguito a delle domande di alcuni utenti che le chiedevano perché non mostrasse più suo marito Nello. Con tutta sincerità lei ha spiegato che Nello non lavora nel mondo dello spettacolo e tiene molto alla sua riservatezza e le chiede di non essere sempre pubblicato sui social. Inoltre, ha confessato che dopo le nozze la convivenza, seppur molto bella siccome c’è di base tanto amore, è risultata essere comunque difficile.

Carlotta Dell’Isola ha spiegato: “Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto cazzuta, anch’io non mi trattengo con i toni e le parole, devo ammetterlo. Io ho bisogno di staccarmi un po’ e dei mie spazi.” Dunque, a dispetto di quanto si possa credere o fraintendere, nessuna separazione tra i due ma hanno solo bisogno di avere i propri spazi e di coltivare le proprie passioni. Il suo desiderio, infatti, è quello di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo, tanto che ha rivelato che sta studiando canto, recitazione e ballo.

Inoltre, in seguito alle sue parole, in tanti hanno iniziato a parlare di crisi o di separazione. Ma, in suo aiuto è intervenuta l’ex showgirl Samantha De Grenet con la quale ha partecipato al GF Vip 5 instaurando una bellissima amicizia. La De Grenet ha, infatti, pubblicato una storia su instagram affermando di aver trascorso il weekend con la coppia che le è apparsa molto complice ed affiatata. A sua volta Carlotta ha ricondiviso la storia dell’amica per mettere a tacere i pettegolezzi. E Voi che ne pensate di Carlotta e Nello? Fatecelo sapere commentando con noi sul gruppo ufficiale di Temptation Island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Carlotta Dell’Isola e Nello, dopo il matrimonio la crisi ma l’amica la sbugiarda: “Ha sbagliato lei” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.