carlotta-dell’isola-fa-una-confessione:-“stefania-orlando-mi-ha-delusa”

Carlotta Dell’Isola delusa da Stefania Orlando: “La reputavo un’amica”

Carlotta Dell’Isola, dopo l’esperienza al GF Vip durante la quale non è riuscita ad emergere a pieno per come il pubblico l’aveva conosciuta, è tornata a parlare durante una diretta Instagram con Dayane Mello e Samantha De Grenet proprio del reality, lanciando alcune stoccate in merito a dei retroscena. In particolare, Carlotta ha spiegato quanto per lei sia stato triste vedere certe cose una volta fuori dal GF Vip, e che alcune persone si sono rivelate diverse da come credeva: “Mi ha delusa Cecilia, con cui poi ho chiarito perchè mi ha chiesto scusa dicendo che lei scherzava, mi ha delusa Stefania, perchè la reputavo un’amica ma così non è stato perchè non ho neanche il suo numero. Sono rimasto delusa da tante cose”.

GF Vip, Carlotta Dell’Isola parla dell’eliminazione: “Stavo nera”

Carlotta Dell’Isola, durante la diretta Instagram con Dayane Mello e Samantha, ha rivelato anche di essere stata delusa da Andrea Zenga, che ha poi ha avuto modo di rivalutare dopo chiarendo. Una delle cose che più ha infastidito Carlotta è stata la ricerca di una strategia o di una scusa per eliminare i nuovi da parte dei veterani, e proprio sulla sua eliminazione dal GF Vip ha dichiarato: “Quando sono uscita ero nera, ero arrabbiata con quelli che dicevano che mi avevano eliminato perchè dicevano che io volevo dividere te (Dayane ndr.) e Rosy”.

Carlotta Dell’Isola risponde alle critiche ricevute per il GF Vip: ecco perchè non è venuta fuori

Carlotta Dell’Isola è entrata nel GF Vip forte di un’esperienza a Temptation Island che ne aveva dipinto un quadro molto deciso e pungente, mentre nel reality condotto da Alfonso Signorini questo lato è venuto un po’ meno, scaturendo le critiche del pubblico e, in parte, la delusione di Signorini. Carlotta Dell’Isola, durante la diretta Instagram con Dayane e Samantha, ha spiegato che non era semplice far venir fuori quel suo lato del carattere, visto che la maggior parte delle parole che le sono state rivolte contro erano alle sue spalle e le ha scoperte solo una volta che ha potuto rivedere le clip fuori dalla casa.

