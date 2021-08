carlotta-dell’isola-ha-avuto-una-disavventura:-“una-sensazione-davvero-brutta”

Carlotta Dell’Isola si lascia andare a uno sfogo: “Una sensazione davvero brutta”

Carlotta Dell’Isola una giovane influencer che nei mesi scorsi ha fatto parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, oggi martedì 3 agosto 2021 ha raccontato ai suoi fan di aver fatto i conti con una disavventura per niente piacevole durante la sua vacanza estiva.

L’ex gieffina dopo aver fatto sapere di aver perso la sua valigia, si è sfogata pronunciando le testuali parole: “Una sensazione davvero brutta”.

Carlotta Dell’Isola, problema all’aeroporto di Catania: “La mia valigia non è mai arrivata”

L’influencer Carlotta Dell’Isola reduce dalla partecipazione al GF Vip 5, due ore fa si è sfogata sui social. L’ex concorrente del noto reality show ha svelato un episodio dei suoi giorni trascorsi in Sicilia, che le ha destato parecchia preoccupazione. Per iniziare l’ex gieffina ha detto: “Buongiorno io sono già in postazione, sempre work work work, non vi potete sbagliare. Volevo parlare cinque minuti. Lo so che un po’ vi sono mancati i miei monologhi”. A questo punto Carlotta è scesa nel dettaglio:

“Sapete che giovedì scorso sono partita per la Sicilia e la mia valigia non è mai arrivata all’aeroporto di Catania. Immaginate il panico. C’erano tutti i miei effetti personali”.

Carlotta Dell’Isola fa un’ammissione: “Grazie per seguirmi nonostante io sbagli”

Carlotta Dell’Isola ha continuato a raccontare ciò che le è successo di recente: “Comunque ho fatto la denuncia. Mi sono mossa subito per vie legali perchè ci mancherebbe altro. Dopo mi sono recata in albergo. Ragazzi ero senza niente. Mi sono dovuta muovere. Sono andata a comprare dallo spazzolino agli slip, passando per i costumi, tutto l’occorrente per poter affrontare quei giorni lì a Catania”.

L’ex gieffina che nelle scorse settimane ha replicato alle critiche, a questo punto ha fatto sapere di aver conosciuto delle persone garbate, pazzesche e umane in Sicilia: “Davvero delle bravissime persone. Ho trovato una famiglia anche nell’albergo che avevo scelto. Quando un posto merita bisogna dirlo. Le ragazze mi hanno supportato e sopportato molto anche per tutta la storia della valigia”.

Infine l’influencer dopo aver fatto un annuncio che riguarda il suo fidanzato Nello Sorrentino: “Adesso next stop matrimonio. Ieri abbiamo cominciato a organizzarlo e non vedo l’ora di rendervi un po’ partecipi”, ha ringraziato i suoi fan facendo un’ammissione:

“Grazie davvero a tutti per seguirmi nonostante io non sia questo grandissimo personaggio e nonostante io sbagli. Parliamoci chiaro io mi sono fatta conoscere proprio per essere normale nella mia non normalità, e mi fa davvero piacere leggere i vostri messaggi e sentire che qualcosa ve lo sto trasmettendo”.

