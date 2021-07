carlotta-dell’isola-replica-alle-critiche:-“mi-preoccupa-tantissimo-questa-cosa”

Carlotta Dell’Isola si lascia andare a uno sfogo: “Questa cosa mi preoccupa tantissimo”

Carlotta Dell’Isola una ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, nelle scorse ore si è lasciata andare all’ennesimo sfogo. La giovane influencer originaria di Anzio, alla stessa maniera di altri personaggi famosi continua a fare i conti con critiche sui social.

A prendere di mira l’ex gieffina ancora una volta è stato uno dei tanti leoni da tastiera. La 27enne ha mostrato ai propri fan un messaggio a quanto pare ricevuto in privato e ha ammesso:

“Questa cosa mi preoccupa tantissimo, perchè oggi a Carlotta domani ai vostri figli”.



Carlotta Dell’Isola dopo essere stata offesa: “Capite perchè le cose non miglioreranno mai?”

Carlotta Dell’Isola conosciuta dal pubblico per la partecipazione a Temptation Island e alla quinta edizione del seguitissimo reality show Grande Fratello Vip, nelle scorse ore ha replicato a uno dei tanti haters. La fidanzata di Nello Sorrentino dopo aver fatto sapere ai suoi fan di aver fatto colazione con delle brioche integrali, si è trovata a leggere la testuale critica: “Si è messa a dieta ristretta”.

La risposta dell’ex gieffina tramite un post condiviso tra le storie di Instagram, non si è fatta attendere:

“Capite perchè le cose non migliorerano mai? Perchè le persone continueranno ad avere problemi alimentari, perchè continueranno anche a essere bullizzate?”.

Carlotta Dell’Isola sulle critiche: “Riesco a fregarmene ma sappiamo che non è per tutti così”

Carlotta Dell’Isola ha continuato a manifestare il suo disappunto per l’offesa ricevuta: “Perchè nel 2021 esiste ancora gente come questa signora. Vergogna”.

A questo punto l’ex gieffina che è stata criticata anche da Sofia Calesso, una delle ex protagoniste della scorsa edizione di Temptation Island, dopo aver specificato che personalmente non le tocca se le dicono grassa o secca ha aggiunto: “Riesco a fregarmene ma sappiamo bene che non è per tutti così”.

