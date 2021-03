Carlotta Ferlito ai ferri corti con Shaila Gatta: è caos sui social FOTO

Sorge una controversia tra Carlotta Ferlito e Shaila Gatta. La ginnasta si scaglia apertamente contro la velina su Instagram.

Carlotta Ferlito e Shaila Gatta, qui faida ci cova. La prima, che abbiamo conosciuto in quale talent show televisivo oltre che per le sue imprese sportive come ginnasta, se la prende con la velina di ‘Striscia la Notizia’. Entrambe sono quasi coetanee: Carlotta, originaria di Catania, ha 25 anni. Shaila, proveniente da Aversa, a poca distanza da Napoli, ne ha uno in meno. La prima ha aperto una polemica che va a colpire la seconda, accusata di copiare post ed atteggiamenti di Carlotta Ferlito.

Leggi anche –> Dayane Mello, décolleté è troppo profondo: la FOTO lascia a bocca aperta

Proprio la siciliana non si fa problemi nel lanciare queste accuse, utilizzando l’arma dell’ironia per coinvolgere i followers. Tanto la Ferlito quanto la Gatta fanno sfoggio delle loro abilità nella danza unite alle rispettive doti atletiche. Brava l’una e brava l’altra, su questo non c’è niente da dire. I problemi sorgono in merito alle ‘coreografie’ studiate.

Leggi anche –> Justine Mattera, l’intimo aderente e trasparente non serve a niente FOTO

Carlotta Ferlito, che accuse a Shaila Gatta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Secondo Carlotta, Shaila prenderebbe fin troppa ispirazione da lei nel proporre delle scenette e degli stacchetti sui propri canali social personali. Una cosa che pare abbiano notato anche alcuni utenti, in realtà. Questo ha portato la Ferlito a commentare con sarcasmo uno dei post recenti di Shaila. La velina viene accusata di avere mostrato qualcosa “di già visto” oltre che di utilizzare anche la stessa colonna sonora come sottofondo.

Leggi anche –> Ema Kovac, su la gamba giù i fans: la modella stende Instagram FOTO

“Che bello! Pare già visto!” scrive la catanese, la quale poi aggiunge in una storia accompagnata da una sua espressione di perplessità: “Manco cambiare la musica”. Per adesso la velina non ha replicato ma non è detto che non giunga una risposta alla rivale. Magari proprio dallo studio di ‘Striscia la Notizia’, dove è impegnata ogni sera assieme alla collega Mikaela Neaze Silva. E come sempre accade in situazioni controverse come questa, le rispettive fanbase si spaccano in due e c’è chi sostiene a spada tratta Carlotta e chi Shaila.

L’articolo Carlotta Ferlito ai ferri corti con Shaila Gatta: è caos sui social FOTO proviene da Ultimaparola.com.