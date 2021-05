carlotta-mantovan-incantevole-con-questo-look:-quel-dettaglio-non-sfugge

In questa sua ultima foto, Carlotta Mantovan si mostra più che splendida, ma quel dettaglio non è affatto sfuggito: avete notato anche voi?

Carlotta Mantovan incantevole coi capelli cortissimi: quel dettaglio non passa inosservato. Fonte Foto: Instagram

È davvero bellissima, Carlotta Mantovan in questa foto caricata sui social. Con indosso un paio di occhiali da vista e un look decisamente biondo, la moglie di Fabrizio Frizzi ha letteralmente incantato tutti i suoi sostenitori social. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. Piuttosto, ce ne danno conferma i numerosi likes che sono giunti a corredo dello scatto in questione. In effetti, vi assicuriamo, Carlotta sfoggia una bellezza davvero incredibile.

La bellezza sfoggiata in foto, vi assicuriamo, è davvero sorprendente. C’è un piccolo dettaglio, però, che non è assolutamente passato inosservato. E che, soprattutto, è stato sottolineato a corredo della foto in questione. Di che cosa stiamo parlando esattamente? State tranquilli: ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Procediamo con ordine, però!

Carlotta Mantovan splendida con questo look: avete notato anche voi quel dettaglio?

Quella condivisa da Carlotta Mantovan alcune ore fa, vi assicuriamo, è uno scatto davvero semplicissimo. Completamente immersa nella natura e con alle sue spalle un cavallo, la moglie di Fabrizio Frizzi si mostra sorridente e più che splendida con un look decisamente da urlo. Quello che, però, non è assolutamente passato inosservato è un “particolare” dettaglio.

Sia chiaro: non siamo soltanto noi a notare questo dettaglio di Carlotta Mantovan, ma anche alcuni dei suoi sostenitori. Ed, in particolare, Antonella Clerici. Ebbene si. Proprio la famosa conduttrice italiana, nonché amica del grande Fabrizio Frizzi, è rimasta completamente e letteralmente folgorata da questo dettaglio che non ha potuto affatto fare a meno di sottolinearlo anche al diretta interessata. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di che cosa stiamo parlando esattamente? Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Ebbene: dateci un po’ un’occhiata con i vostri occhi!

Fonte Foto: instagram

Davvero bellissima, vero? In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Ma avete notato, poi, quel sorriso? Insomma, è proprio quello il tocco in più di questa foto: un sorriso smagliante e sereno.