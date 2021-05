Carmen Consoli: “Fecondazione assistita per le donne single anche in Italia, mio figlio è felice”

Carmen Consoli è stata la protagonista del podcast del Corriere della Sera “Mama non Mama”. La cantante è tornata a parlare del suo ricorso alla fecondazione assistita. Per avere un figlio, Consoli è stata costretta ad andare all’estero, precisamente a Londra. Un percorso durato due anni e costellato di test psicologici e controlli medici. Poi è arrivato per lei il momento di selezionare il donatore. Ha preferito sceglierne uno disponibile a essere contattato, per dare al figlio la possibilità di conoscerlo qualora in futuro lo desiderasse. Tra le caratteristiche del donatore, la laurea in medicina e la passione per la musica classica. Così, otto anni fa è venuto alla luce Carlo Giuseppe. Di lui, che già dimostra di aver un talento nella batteria, la mamma ha detto: “Sembra crescere sereno“.

Carmen Consoli e le speranze in un cambiamento

Carmen Consoli spera che anche in Italia si possa attuare un cambiamento per agevolare le donne single che desiderano diventare madri. Avendo sperimentato personalmente questo tipo di fecondazione, la reputa un “esperimento” pienamente riuscito: “L’esperimento sembra essere riuscito. Probabilmente qualcuno al governo italiano ci sta pensando di portare questa pratica anche qui no? Io sono il test. E insieme a me, credo, Gianna (Nannini, ndr)… Tante altre persone in Italia hanno fatto questo e sono tanti, sono veramente tanti che popolano questo Paese e che hanno fatto ricorso a questo tipo di fecondazione, no?”.

L’inseminazione artificiale in Italia

L’avvocato Carlo Rimini ha ricordato che purtroppo in Italia, al momento, non è previsto per le coppie dello stesso sesso o per le donne single, la possibilità di accedere alla pratica dell’inseminazione artificiale: “La nostra legge sull’inseminazione artificiale ha come punto di partenza, punto cardine, base, che le tecniche di inseminazione artificiale sono ammesse solo per le coppie e per le coppie di sesso diverso“. La conseguenza è che molte donne e uomini si ritrovano a un bivio: affrontare un percorso irto di ostacoli, con costi economici importanti e l’amarezza di ritrovarsi in strutture all’estero in cui spesso non si ha neanche dimestichezza con la lingua oppure decidere di rinunciare al desiderio di diventare genitori.