Carmen Russo Ed Enzo Paolo Turchi Denunciati: Bomba Sulla Coppia

Carmen Russo ed il marito Enzo Paolo Turchi sono stati denunciati dagli ex domestici per presunto sfruttamento: la risposta della soubrette.

Attraverso le pagine de Il Fatto Quotidiano è emersa una vicenda legale che vede protagonisti Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. La coppia è stata accusata dai due precedenti domestici, i quali si occupavano di curare la tenuta dei due vip a Formello, di aver lavorato sette giorni su sette senza che la loro posizione lavorativa venisse mai regolarizzata. L’uomo e la donna avrebbero lavorato sette giorni su sette senza mai ottenere il diritto a ferie e malattie retribuite e senza avere versato alcun contributo.

Dopo la fine del periodo di lavoro – sette mesi e mezzo – i due hanno intentato due differenti cause al Tribunale del Lavoro di Tivoli, attraverso le quali si chiede il riconoscimento dello status di lavoratori dipendenti. I legali della coppia si sono rivolti ad un investigatore privato per mettere insieme messaggi, foto e documenti per poter provare le accuse degli assistiti. Secondo la ricostruzione apparsa sul quotidiano, questi sarebbero stati ospitati in due stanze per tutto il periodo ed avrebbero percepito inizialmente 700 euro al mese e successivamente solo 500. In tutto avrebbero percepito 4.625 euro per 7 mesi e mezzo di lavoro, pari a 17,65 euro al giorno e 2,2 euro ad ora.

Carmen Russo risponde alle accuse dei domestici: “Era tutto regolare” Raggiunta dal quotidiano e intervistata sulle accuse a proprio carico, Carmen Russo spiega che i due signori in questione hanno davvero lavorato nella loro tenuta dall’estate fino a Natale: “Quei signori? Hanno lavorato dall’estate fino a Natale nella nostra villa ma quando hanno deciso di andar via è finito il rapporto e sono stati liquidati, non è successo nulla”. Insomma la soubrette non nega che ci sia stato un rapporto lavorativo e che i due se ne siano andati dopo 7 mesi di lavoro, ciò che smentisce e che siano stati trattati in maniera non equa e che la loro situazione lavorativa non fosse regolarizzata.

Quando le viene fatta la domanda sui contratti lavorativi, infatti, Carmen Russo risponde: “Sicuramente ma adesso questo non lo so perché se ne occupava il nostro commercialista, ma era tutto regolare. Io non sono al corrente di nulla, non abbiamo avuto nessuna comunicazione tra l’altro”. Anzi la showgirl si dice sicura che siano alla ricerca di visibilità: “Ma sa cosa? Pensando di avere a che fare con dei personaggi cercano di caricare la situazione, tutto lì”.

