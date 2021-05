Carmen Russo Ed Enzo Paolo Turchi Denunciati Dai Domestici: “Sfruttati In Nero Per 2€ L’ora”

Carmen ed Enzo La pesante accusa nei confronti di Carmen Russo ed Enzo Paolo TurchiA quanto apre nei prossimi mesi Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi dovranno a che fare con la giustizia. Infatti, marito e moglie sono stati querelati da due domestici che, secondo alle prime indagini, avrebbero lavorato nella loro villa per circa otto mesi dopo aver risposto ad un loro annuncio messo sul noto portale Subito.it. Questa notizia è stata portata alla luce da Il Fatto Quotidiano, e dalle prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti emerge che i due domestici avrebbero avuto come stipendio circa 700 euro al mese.

Successivamente scesi a 500, facendo il loro lavoro sette alla settimana senza ferie e malattia. “Nei calcoli del consulente del lavoro si legge di 4.625 euro per sette mesi e mezzo di lavoro, vale a dire 17,65 euro per ognuno dei 262 giorni lavorati: 2,2 euro l’ora, meno della metà di quanto previsto dai contratti di categoria. Senza busta paga, in contanti”, si legge sul giornale.

Le prime indiscrezioni sulla vicendaMa non è finita qui, infatti su Il Fatto Quotidiano si leggono altri particolari interessanti che riguardano Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi. Per questo motivo al Tribunale del Lavoro di Tivoli sono incardinate due cause civili depositate dall’avvocato Gabriele Colasanti di Roma. Quest’ultimo chiede il riconoscimento del vincolo di dipendenza e subordinazione dei custodi che svolgevano il proprio lavoro sette giorni su sette, festivi infrasettimanali compresi, riporta il noto giornale.

“Niente ferie, festività, straordinari, malattia o permessi per loro. Per documentare il lavoro svolto dai due il legale si è rivolto ad un ufficiale dei carabinieri in congedo, consulente investigativo e analista digitale forense che dai loro cellulari ha estratto messaggi, foto e video”, si legge sul quotidiano.

La replica di Carmen RussoDopo che la notizia si è diffusa a macchia d’olio alcuni giornalisti hanno contattato direttamente Carmen Russo per avere delle delucidazioni in merito a tale vicenda. A quel punto la diretta interessata in un primo momento ha negato di conoscerli, salvo poi cambiare idea.

“Quei signori? No, non li conosco, i nomi non mi dicono proprio nulla. “Hanno lavorato dall’estate fino a Natale nella nostra villa ma quando hanno deciso di andar via è finito il rapporto e sono stati liquidati, non è successo nulla. Se erano assunti regolarmente? Sicuramente ma adesso questo non lo so perché se ne occupava il nostro commercialista, ma era tutto regolare. Io non sono al corrente di nulla, non abbiamo avuto nessuna comunicazione tra l’altro. Ma sa cosa? Pensando di avere a che fare con dei personaggi cercano di caricare la situazione, tutto lì”, ha confidato la moglie di Enzo Paolo Turchi.