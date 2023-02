CARNA LEME 2023: Tradicional folia atrai turistas da região

Nesta edição o evento deve reunir mais de 5 mil pessoas durante os cinco dias de festa

Divulgação: ACIL

A tradicional folia de carnaval começa em Leme nos próximos dias. Os foliões já se preparam para mais uma edição do popular “Carna Leme – Unindo Todos os Povos”, organizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo.

O evento terá uma programação de apresentações que reunirá música, gastronomia e tradições culturais.

A principal novidade para este ano é a mudança de local para realização dos festejos, que foram transferidos para a Praça Manoel Leme, antiga FEPASA.

“Este ano a expectativa é boa! Após dois anos sem o carnaval nas ruas, esperamos uma grande festa”. Comentou Ana Célia Chinholi de Carvalho, chefe de programas e eventos da Secretaria de Cultura e Turismo de Leme.

Confira a programação completa do CarnaLeme 2023

Todos os dias

18 h00 Esquenta com DJ Paulinho

19h00 “Carna Retrô” com Dj Niltinho

21h15 Banda Joia Rara

Sexta feira 17/02

19h00 Grito de abertura

Sábado 18/02

20h00 Bloco Fanfel

Domingo 19/02

16h00 Matinê

18h00 Bloco Velho Capitão

20h00 Corporação Musical Ângelo Consentino – Banda de Leme

Terça feira

17h00 Apresentação Folclórica de Máscaras da Fazenda Cresciumal

Domingo 19/02 e Terça feira 21/02

Carnaval da Melhor Idade

Local: Centro Convivência do Idoso “Moacir Carneiro”

Horário: 16h00 às 18h00

Durante todos os dias de evento, haverá praça de alimentação e brinquedos infantis

Desfile de máscaras:

Uma das tradições mais marcantes e exclusivas da nossa região é a confecção de máscaras no bairro rural Cresciumal, realizada pela AMASC – Associação de Máscaras da Cresciumal. Máscaras inéditas devem desfilar na terça-feira (21/02), a partir das 17h. A grande maioria dos personagens são produzidos com material reciclado e materiais como sementes, folhas, buchas vegetais, flores e até sucata.

O começo de tudo

A tradição começou no início do século 20, com os primeiros imigrantes italianos e alemães que chegaram à Fazenda Cresciumal, fundada pelo Barão de Souza Queiroz no século 19. Com eles, vieram suas tradições, sua língua, cultura e também os mitos e festas. Uma delas, a do carnaval de máscaras, inspirada nos carnavais europeus da época.

Desde então, o carnaval rural de Leme foi se firmando como uma tradição e contabiliza pelo menos 100 anos de história.

