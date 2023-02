‘Carnabonde’ e o ‘Carnacentro’ vão agitar as ruas de Santos com cerca de 30 horas de folia

Centro Histórico de Santos receberá bandas e blocos entre os dias 18 e 21 de fevereiro. Programação de Carnaval de rua no Centro Histórico de Santos, no litoral de SP, terá quatro dias de festa.

Prefeitura de Santos/ Divulgação

A programação de Carnaval no Centro Histórico de Santos, no litoral de São Paulo, terá cerca de 30 horas de folia entre os dias 18 e 21 de fevereiro. O tradicional ‘Carnabonde’ e a 1ª edição do ‘Carnacentro’ serão totalmente abertos ao público e levarão desfiles e apresentações de bandas e blocos.

Consagrado há mais de 20 anos na cidade, o Carnabonde 2023 acontece a partir de 12h do dia 18 de fevereiro, após três anos sem ser realizado devido à pandemia de Covid-19. Neste ano, o evento faz uma homenagem ao Clube Sírio Libanês, que por décadas promoveu um dos bailes mais famosos e concorridos de Santos.

De acordo com a prefeitura, a 21ª edição do evento terá um bonde decorado pela equipe do artista plástico André Leahun. A festa conta com as presenças da Corte Carnavalesca e das voluntárias do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Quanto à música, as tradicionais marchinhas de Carnaval ficam por conta das bandas Oscar Guzzella [no carro de som] e da Zago Art Show [no palco].

Neste ano, o bloco ‘Sargento Pimenta’, que faz sucesso no carnaval carioca e que traz no repertório versões de canções dos Beatles, se apresentará no final da tarde em um palco montado na Praça Mauá.

Consagrado há mais de 20 anos na cidade, o Carnabonde 2023 acontece a partir de 12h do dia 18 de fevereiro no Centro Histórico de Santos, no litoral de SP..

Carnacentro

Novidade para os foliões, a primeira edição do Carnacentro terá três dias de evento, começando no dia 19 de fevereiro. A programação conta com seis bandas por dia, que partirão da Praça Mauá e desfilarão pelas ruas do Centro Histórico, durante uma hora cada uma.

Além dos desfiles, os blocos da região se apresentam no palco da Praça Mauá. O ‘Bloco Vale Tudo’, com Léo Maia, é o convidado do dia 19. Já o ‘Bloco do Torto’ com Julinho Bittencourt, João Maria, Gibi Wagner e Monna se apresenta no segundo dia do Carnacentro, no dia 20. No dia seguinte, é a vez do ‘Bloco Ritaleena’, um dos mais queridos do carnaval paulistano.

Para garantir a segurança dos foliões nos quatro dias de eventos, todo o entorno da Praça Mauá será cercado e os participantes serão revistados pela Guarda Municipal e Polícia Militar. Os percursos – tanto do Carnabonde quanto do Carnacentro – serão monitorados pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da prefeitura.

Confira a programação completa do Carnacentro

Dia 19

12h – Magia Tropical (palco)

13h – Banda do Centro

14h – Banda BB do Estuário

15h – Banda Vila Sapo

16h – Banda Ricardo Pinto

17h – Banda Estivadores

17h – Bloco Vale Tudo com Léo Maia (palco da Mauá)

18h – Banda Vila Belmiro

Dia 20

12h – Fura Lupa (palco da Mauá)

13h – Banda do Jô

14h – Banda White Day

15h – Vila Mathias

16h – Banda Jaú

17h – Banda Acadêmicos da Vila

17h – ‘Bloco do Torto’ com Julinho Bittencourt, João Maria, Gibi Wagner e Monna (palco)

18h – Banda Vahia de Abreu

Dia 21

12h – Banda Firenight (palco da Mauá)

13h – Banda da Lazinha

14h – Banda Bebo Mas Não Travo

15h – Banda da Capela

16h – Banda Foliões da Ponte

17h – Banda Skinão do Marapé

17h – Bloco Ritaleena (palco da Mauá)

18h – Banda do Chupa

pappa2200