‘CarnaFunk’ agita 1ª noite de carnaval em São Carlos; FOTOS

Prefeitura de São Carlos/Divulgação

Mais de 5 mil pessoas curtiram a primeira noite de ‘CarnaFunk’ em São Carlos, na sexta-feira (17). Foram quatro apresentações até às 2h da madrugada. VEJA FOTOS ABAIXO.

A estrutura foi montada na área externa do Ginásio Milton Olaio. Além dos shows, tinha um espaço com barracas de alimentação para os foliões.

A programação segue neste sábado, a partir das 21h, no ginásio.

Foliões curtem 1º noite de ‘CarnaFunk’ em São Carlos

