Carnaval 2023: concessionária realiza 370 atendimentos a motoristas entre Araras e Rio Claro

Apenas dois acidentes foram registrados nas rodovias da região. Não houve vítimas. Concessionária realiza 370 atendimentos a motoristas entre Araras e Rio Claro durante o carnaval

A concessionária que administra trechos da Rodovia Anhanguera (SP-330) e da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) atendeu cerca de 370 ocorrências na região de Araras e Rio Claro (SP) durante os dias de carnaval.

De acordo com a concessionária Arteris Intervias, mais de 386 mil veículos passaram pelos trechos da região, que ficam na área de cobertura da EPTV Central.

Durante a Operação Carnaval, que teve início na sexta-feira (17) e se estende até as 23h59 desta quarta (22), a concessionária adotou medidas para atender ao maior fluxo de veículos nas rodovias.

Mais de 400 funcionários trabalharam durante o feriado prolongado. Segundo a supervisora do Centro de Controle de Operações de Araras (CCO), Taciana Bordon, a medida foi adotada para que houvesse supervisão em todas as 24 horas.

“Também tivemos viaturas localizadas em pontos estratégicos, ações de fiscalização e educativas, em conjunto com o policiamento rodoviário, além de todo o monitoramento realizado pelas câmeras do Centro de Operações’’, aponta.

Na sexta-feira, houve maior movimento, com cerca de 140 mil veículos, Nesta quarta, com o fim do Carnaval, é esperado um maior fluxo nas rodovias, chegando a 80 mil veículos nos trechos da região.

Cerca de 600 mil veículos devem passar pela região na volta do feriado

Na região, apenas dois acidentes foram registrados, sem vítimas. Além disso, cerca de 370 ocorrências foram registradas, como atendimento médico, pane seca, socorro mecânico e guinchamento.

Devido às chuvas e à presença de neblinas em certos trechos da rodovia, a concessionária recomenda que os motoristas respeitem as leis de trânsito, assim como as sinalizações, evitando estacionar no acostamento, exceto em casos de emergência.

“Espera-se também que todos dentro do veículo usem os cintos de segurança, porque, além de obrigatório, ele salva vidas. E que evite usar o celular. Celular e direção não combinam”, afirma

