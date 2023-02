Carnaval 2023: confira a programação da folia em São João da Barra

O g1 separou a programação completa que você pode conferir abaixo. O carnaval em São João da Barra, no Norte Fluminense, vai ter 10 dias de folia e a festa já começou.

O g1 separou a programação completa que você pode conferir abaixo.

Sexta-feira (17/02)

SEDE

16h – Matinê de Carnaval no Palco Dom Américo – Bandinha Suave Veneno

18h – Caindo na Folia no Palco Oficial – Bandinha Pica Pau

20h – Foliando no Carnaval no Palco Dom Américo – Bandinha Sambeleza

21h – Bloco Amigos da Bonita

22h – Show no Palco Oficial – Banda Swing do B

22h – Bloco Diga que Valeu

00h – Caindo na Folia no Palco Dom Américo – Bandinha São João

01h – Trio Elétrico na Avenida – Banda TB-6

GRUSSAÍ

Carnaval da Liberdade no Palco Oficial

20h – Mauro Azevedo

23h – Banda Pancada Baiana

01h – Banda Malandragem

AÇU

18h – Show no Trio Elétrico – Banda FX

20h – Show no Palco Oficial – Banda Os Piratas

22h – Show no Trio Elétrico – Gustavo Rangel

00h – Show no Palco Oficial – Aperta o Play

BARCELOS

21h – Boi Arrastão

22h – Everton Barreto

Sábado (18/02)

SEDE

16h – Matinê de Carnaval no Palco Dom Américo – Banda Tribalaxé

17h – Desfile da Banda do Zé Pereira – Eliandro Cardoso

17h – Bloco dos Mascarados na Praça São Pedro – Bandinha Pica Pau

18h – Concurso de Mascarados e Dominós (Prêmio Dr. Ailton Damas) – Bandinha Pica Pau

19h – Caindo na Folia no Palco Oficial – Bandinha Amédio Venâncio

21h – Bloco Mello Folia

21h – Show no Palco Dom Américo – Bandinha Amigos da Folia

22h – Bloco Jiripoca

23h – Show no Palco Oficial – Manu e Banda

23h – Bloco Abalou

00h – Show no Palco Dom Américo – Cacá Morsh e Banda

01h – Trio Elétrico na Avenida – Xandão e Banda

GRUSSAÍ

13h – Carnaval no Polo Gastronômico – Bandinha Sambeleza

16h – Bloco Boneca do Valdir na Avenida Liberdade – Banda TB-6 e Bandinha de Carnaval

16h – Bloco do Gordo na Avenida Liberdade

Carnaval da Liberdade no Palco Oficial:

18h – Henrique Magalhães

21h – Banda Pegada Prime

00h – Banda Beijo Molhado

ATAFONA

Foliando no Carnaval do Balneário:

13h – DJ Thiago Ribeiro

16h – Bandinha Suave Veneno

AÇU

18h – Show no Trio Elétrico – Banda Cartão Postal

20h – Show no Palco Oficial – Rodrigo do Forró

22h – Show no Trio Elétrico – Tamyris Chagas

00h – Show no Palco Oficial – Angeli Guerra

BARCELOS

21h – Boi Tufão

22h – Banda Dellorion

Domingo (19/02)

SEDE

16h – Matinê de Carnaval no Palco Dom Américo – Bandinha Amigos da Folia

17h – Bloco do Botafogo

18h – Bloco Mulekada

19h – Caindo na Folia no Palco Oficial – Bandinha São João

19h – Bloco do Vasco da Gama

20h – Bloco Kamalyão

21h – Desfile da Escola de Samba Congos

23h – Desfile da Escola de Samba Chinês

00h – Show no Palco Oficial – Lorran Villaça

01h – Trio Elétrico na Avenida – Anderson Santos

GRUSSAÍ

13h – Carnaval no Polo Gastronômico – Bandinha Amédio Venâncio

16h – Bloco Boneco Batoré – Batista e Banda e Alex Pizzeiro

17h – Bloco Amigos Boi – Brazzilian Band

Carnaval da Liberdade no Palco Oficial:

18h – Banda Forró Timbalaiê

21h – Banda Pizzeiro Estilizzado

00h – Banda Arerê da Barra

ATAFONA

Foliando no Carnaval do Balneário:

13h – DJ PH

16h – Bandinha Pica Pau

16h – Bloco Borracha Fraca

16h – DJ Zek

18h – Henrique Magalhães

20h – Apollo Ramidam

AÇU

18h – Show no Trio Elétrico – Banda Tribalaxé

20h – Bloco do Flamengo – Alex Maya

22h – Show no Palco Oficial – Banda TB-6

00h – Show no Trio Elétrico – Banda A Massa

Segunda-feira (20/02)

SEDE

16h – Matinê de Carnaval no Palco Dom Américo – Geverson Nascimento

17h – Bloco Pé D´Moleke

18h – Caindo na Folia no Palco Oficial – Bandinha Sambeleza

18h – Bloco Kebretes e Tilangos

20h – Show no Palco Dom Américo – Bandinha Suave Veneno

20h – Bloco do Rubro Negro

21h – Bloco Tô Ki Tô

22h – Desfile do Bloco Indianos

23h – Desfile da Escola de Samba Vila Imperial

00h – Show no Palco Oficial – Grupo Elas Sambam

01h – Trio Elétrico na Avenida – Banda Malandragem

GRUSSAÍ

13h – Carnaval no Polo Gastronômico – Bandinha Amigos da Folia

Carnaval da Liberdade no Palco Oficial:

18h – Ogilei

21h – Banda A Massa

00h – Banda Aperta o Play

ATAFONA

13h – Foliando no Carnaval do Balneário – DJ Thiago Ribeiro

16h – Foliando no Carnaval do Balneário – Bandinha São João

17h – Bloco Boi Já Fui em Chapéu de Sol – DJ PH

AÇU

17h – Bloco das Piranhas – DJ’s Super Shock e Zek

20h – Show no Palco Oficial – Banda Levada Mix

22h – Show no Trio Elétrico – Cacá Morsh

00h – Show no Palco Oficial – Banda Swing do B

Terça-feira (21/02)

SEDE

16h – Matinê de Carnaval no Palco Dom Américo – Bandinha Amédio Venâncio

17h – Bloco dos Mascarados na Praça Santo Antonio – Bandinha Pica Pau

18h – Caindo na Folia no Palco Oficial – Bandinha São João

19h – Bloco do Fluminense

21h – Desfile da Escola de Samba Chinês

23h – Desfile da Escola de Samba Congos

00h – Show no Palco Oficial – Banda Cortina de Vidro

01h – Trio Elétrico na Avenida – Banda TB-6

GRUSSAÍ

13h – Carnaval no Polo Gastronômico – Bandinha Suave Veneno

18h – Carnaval da Liberdade no Palco Oficial – Banda Nós é Brutto

21h – Carnaval da Liberdade no Palco Oficial – Banda Brazzilian Band

00h – Carnaval da Liberdade no Palco Oficial – Anderson Santos

ATAFONA

Foliando no Carnaval do Balneário:

13h – DJ Zek

16h – Bandinha Sambeleza

AÇU

18h – Show no Trio Elétrico – Os Manos do Forró

20h – Show no Palco Oficial – Natalha Fernandes

22h – Show no Trio Elétrico – Mauro Azevedo

00h – Show no Palco Oficial – Banda Arerê da Barra

Quarta-feira (22/02)

GRUSSAÍ

15h – Bloco Boi Ressaca na Avenida Liberdade – DJ Thiago Ribeiro

Sexta-feira (24/02)

GRUSSAÍ

Encerramento Carnaval – Encontro de Trios e Abadás

21h – Grupo Atrasamba

22h – Grupo Boa Boa

23h – Grupo Swing Moleque

00h – Banda Catukaí

Sábado (25/02)

SEDE

Encerramento do carnaval – Encontro de Trios e Abadás

15h – Banda Samba Melanina

16h – Banda Samba Prime

17h – Banda Tudonosso.com

18h – Banda Free Samba

19h – Gil Paixão

20h – Banda Atração Popular

21h – Glauco Zulo

22h – Pepinho

23h – Grupo Os Mulekes

00h – Xandão

01h -Banda TB-6

Domingo (26/02)

AÇU

Encerramento do carnaval – Encontro de Trios e Abadás

14h – Banda Modo Avião

15h – Junior e Seus Comparsas

16h – Grupo Pura Simpatia

Mata