Carnaval 2023: confira a programação desta segunda em 10 cidades da região de Piracicaba

As cidades reúnem blocos, matinês, banho de espuma e shows durante os dias de festa. Carnaval em Cosmópolis no sábado (18)

A programação de Carnaval segue nesta segunda-feira (20) na região de Piracicaba (SP). As cidades reúnem dezenas de atrações, que incluem blocos, matinês, desfiles de escolas de samba e shows até a próxima terça-feira (21).

O g1 Piracicaba reuniu as atrações de 10 cidades da área de cobertura: além da metrópole, Águas de São Pedro, Capivari, Cordeirópolis, Cosmópolis, Limeira, Mombuca, Rio das Pedras, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro.

Confira abaixo a programação por cidade:

Águas de São Pedro

15h – Banho de espuma – Praça Wilson Modesto (Rouxinóis)

16h – Banda itinerante – Trajeto: Boulevard – Avenida Carlos Mauro – Praça Dr. Octávio – Praça Wilson Modesto

No palco do Boulevard:

16h – DJ

17h – Grupo de dança

18h – DJ

19h – Apresentação musical

21h – DJ

21h30 – Apresentação musical

Capivari

Às 21h, desfile da escola de samba “A Barca” nas ruas XV de Novembro e Saldanha Marinho, terminando na Praça Central.

Após o desfile da escola, shows com a banda “Sound Bar Folia” e o grupo “Swingueira” no platô da Praça Central.

Cordeirópolis

No Centro de Convivência do Idoso:

14h – Matinê Ginásio Progresso

Na Avenida Presidente Vargas – a partir das 20h:

Banda Tom Dominante

Corte Momesca

Cachasamba

Leão Dourado

Banda Lesco

Grupo Envolvência

DJ Guetto

Andrezza Mattos e DJ Léo (balada camarote)

Cosmópolis

Os eventos estão reunidos na Praça do Rodrigo. O local tem área ampla e coberta, praça de alimentação com food trucks e área infantil com brinquedos infláveis.

Segundo a prefeitura, todas as noites terão apresentações ao vivo com banda, ao som de tradicionais marchinhas, samba e axé.

Nesta segunda de Carnaval, a partir das 21h, tem também o show com a ‘Escola de Samba Guaçu Verde e Rosa’, marcando presença com suas alas rítmicas, estandartes e passistas.

Limeira

No Parque Cidade:

Evento da prefeitura reúne diversas atrações musicais em três dias de festa, com entrada gratuita e praça de alimentação. Nesta segunda, o evento acontece das 18h às 22h.

18h30: Eu Sou o Samba

20h: Ilumia Samba

No Limeira Shopping:

17h às 21h – Oficina de Máscaras

21h – Desfile de Fantasias em que o público poderá trazer seu pet fantasiado para a folia.

Mombuca

Na praça da Igreja Matriz:

16h às 20h – Matinê e banho de espuma

20h30 – Show Swingueira, grupo de axé, desafio tic toc, concurso de fantasia infantil e show de tambor luminoso

Piracicaba

No Centro – 18h:

O Bloco do Amor continua a festa de Carnaval na segunda em Piracicaba. O grupo, que nasceu dentro do bar Dolores House, escolheu o tema “diversidade” para mostrar o Carnaval da mistura, da pluralidade e da igualdade.

A concentração será às 18h, na Praça da Boyes, e o cortejo segue até o Largo dos Pescadores.

No Shopping Piracicaba:

Programação gratuita para o público infantil conta com bailinho, participação do leão Juba Carnavalesco, personagens e pintura facial. O evento ocorre entre os dias 19 e 21 de fevereiro, das 14h às 17h, na Praça da Alimentação do Piso L2. Aberto para crianças de todas as idades.

Rio das Pedras

17h às 22h – Carnaval na rotatória de início da Avenida Darwin do Amaral Viegas.

Santa Bárbara d’Oeste

Carnaval Duzenta:

15h – Bloco das Bárbaras – Nascido em 2016, o bloco surgiu com intuito de resgatar a antiga tradição carnavalesca do município de Santa Bárbara d’Oeste. Através de um tradicional cortejo com marchinhas e hits de Carnaval, se dedica à ampla diversidade do seu público-alvo, partindo do objetivo de fazer da festa um espaço para todos.

Concentração às 15h na Praça Dona Carolina (Praça Dona Carolina, 40, Jardim Panambi), com saída às 19h e chegada às 20h na Praça Central. Trajeto: Praça Dona Carolina > Avenida Monte Castelo > Rua Santa Bárbara > Praça Central.

19h – Bloco Boralá – Fundado em 2018, o bloco resgata a tradição dos antigos carnavais, onde as famílias se divertiam ao som das marchinhas. Hoje com um contexto moderno, o BoraLá atrai pessoas de todas as idades, esbanjando alegria. Apresentação fixa no Museu da Imigração (Rua João Lino, 362, Centro) a partir das 19h.

São Pedro

Largo da Matriz:

21h – Banda Ária, que se apresenta todos os dias da programação.

22h – Desfile e show da bateria da Escola de Samba Vai-Vai, de São Paulo (SP).

