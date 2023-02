Carnaval 2023: confira a programação desta terça em 10 cidades da região de Piracicaba

Programação tem blocos de rua, matinês, axé, marchinhas e show de forró no último dia do Carnaval. Desfile das escolas de samba no Carnaval 2023 em Cordeirópolis

O Carnaval chega no seu último dia nesta terça-feira (21), e as cidades da região de Piracicaba (SP) fecham a programação com blocos de rua, matinês para as crianças, desfiles de escolas de samba e até show de forró.

O g1 Piracicaba reuniu as atrações de 10 cidades da área de cobertura: além da metrópole, Águas de São Pedro, Capivari, Cordeirópolis, Cosmópolis, Iracemápolis, Limeira, Mombuca, Rio das Pedras e São Pedro.

Confira abaixo a programação por cidade:

Águas de São Pedro

15h – Banho de espuma – Praça Wilson Modesto (Rouxinóis)

16h – Banda itinerante – Trajeto: Boulevard – Avenida Carlos Mauro – Praça Dr. Octávio – Praça Wilson Modesto

No palco do Boulevard:

16h – DJ

17h – Grupo de dança

18h – DJ

19h – Apresentação musical

21h – DJ

21h30 – Apresentação musical

Capivari

17h – Carnaval de marchinhas no Coreto com a banda “Alegria & Folia”

19h – Concentração dos foliões em frente a Lojas Cem

20h – Saída do Trio Elétrico com “Diego Gigante e Banda”, descendo a XV de Novembro, passando pela Saldanha Marinho e contornando a Praça Central

21h30 – Shows no Platô da Praça Central com a banda “Tokaya”

Cordeirópolis

No Ginásio Esportivo do Jardim Eldorado:

14h – Matinê com Trio Danada

Na Avenida Presidente Vargas – a partir das 20h:

Banda Tom Dominante

Pretinho Dahora

DJ Baba

Bruno Hass e DJ Léo (balada camarote)

Cosmópolis

Os eventos estão reunidos na Praça do Rodrigo. O local tem área ampla e coberta, praça de alimentação com food-trucks e área infantil com brinquedos infláveis.

Segundo a prefeitura, todas as noites terão apresentações ao vivo com banda, ao som de tradicionais marchinhas, samba e axé. A matinê acontece entre 17h e 22h.

Iracemápolis

Matinês de Carnaval, no período das 15h às 20h, no salão maior do Centro de Lazer do Trabalhador. Bandas ao vivo e brincadeiras para divertir as crianças e toda a família. Nesta terça-feira, também haverá algumas premiações para as fantasias mais originais e divertidas.

Limeira

No Parque Cidade:

Evento da prefeitura reúne diversas atrações musicais em três dias de festa, com entrada gratuita e praça de alimentação. Nesta terça-feira, o evento acontece das 15h às 22h.

15h – Aulão de dança com Liége Vicente e Francisco Marques

16h – Pagode Formado

17h – Os Dinossauros do Samba

19h30 – Trio Patinhas especial de Carnaval

No Limeira Shopping:

14h às 18h – Pintura Facial para as crianças

15h30 às 19h30 – Matinê Grito de Carnaval

Mombuca

Na praça da Igreja Matriz:

15h às 18h – Matinê e banho de espuma

20h30 – Show com grupo Swingueira

Piracicaba

No Centro – 15h:

O Bloco da Ema, mais antigo em atividade da cidade, com 18 anos, fecha a programação de Carnaval em Piracicaba. O grupo leva cocos, cirandas e outros ritmos tradicionais do Carnaval pernambucano ao dia derradeiro da folia piracicabana.

A concentração será às 15h em frente ao Espaço da Ema, na Rua Moraes de Barros, 176, no Centro, seguindo em cortejo até o Largo dos Pescadores.

No Shopping Piracicaba:

Programação gratuita para o público infantil conta com bailinho, participação do leão Juba Carnavalesco, personagens e pintura facial. O evento ocorre entre os dias 19 e 21 de fevereiro, das 14h às 17h, na Praça da Alimentação do Piso L2. Aberto para crianças de todas as idades.

No Sesc Piracicaba:

Show com o cantor e sanfoneiro Targino Gondim, famoso pela composição da música que ganhou o Brasil na voz de Gilberto Gil (Esperando na janela). No repertório, além de seu grande sucesso, toca músicas como: Samarica Parteira, O Xote das Meninas, Vozes da Seca, entre outras. (Mais detalhes)

No ginásio do Sesc, a partir das 16h, com entrada gratuita. Retirada de ingressos com 1h de antecedência.

Rio das Pedras

Carnaval na rotatória de início da Avenida Darwin do Amaral Viegas. Matinê das 15h às 17h e show de Carnaval das 18h às 22h.

São Pedro

Largo da Matriz:

17h – Matinê

21h – Show da Banda Ária, com participação do Grupo Axé 40º

