Carnaval 2023: confira a programação deste domingo em 11 cidades da região de Piracicaba

A folia de carnaval continua na região de Piracicaba (SP) neste domingo (19). As cidades reúnem dezenas de atrações, incluindo blocos, matinês, banho de espuma e shows durante os dias de festa, até a próxima terça-feira (21).

O g1 Piracicaba reuniu as atrações deste domingo em 11 cidades da área de cobertura. A folia acontece, além da metrópole, em Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Cordeirópolis, Cosmópolis, Limeira, Mombuca, Rio das Pedras, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro.

Confira abaixo a programação por cidade:

Águas de São Pedro

15h – Banho de espuma – Praça Wilson Modesto (Rouxinóis)

16h – Banda itinerante – Trajeto: Boulevard – Avenida Carlos Mauro – Praça Dr. Otavio – Praça Wilson Modesto

No palco do Boulevard:

16h – DJ

17h – Grupo de dança

18h – DJ

Na Praça Dr. Octavio Moura Andrade:

19h – Concentração dos blocos

Na Avenida Carlos Mauro:

21h – Desfile do Bloco

21h – Trio Elétrico

Capivari

17h – Carnaval de marchinhas no Coreto com a Banda “Tokaya”

19h – Concentração dos foliões em frente a Lojas Cem

20h – Saída do Trio Elétrico com “Diego Gigante e Banda”, descendo a Rua XV de Novembro, passando pela Rua Saldanha Marinho e contornando a Praça Central

21h30 – Shows no Platô da Praça Central com o Grupo “Os 05 Pretos”

Charqueada

Praça central – 13h:

Grupo Mamão Coaçuca

Neu Temporim Dance

Intuisamba

Dj Ed Lima

Cordeirópolis

A prefeitura informou na manhã deste domingo que as atrações do carnaval na cidade foram canceladas por causa da chuva na noite deste sábado (18), porém a programação que acontece na avenida e no Centro de Convivência do Idoso (CCI) acontece normalmente neste domingo. O desfile das escolas de samba ainda está sendo avaliado.

No Centro de Convivência do Idoso:

14h – Matinê Cascalho – Banda Danada

Na Avenida Presidente Vargas – a partir das 20h:

Lugão

Banda Tom Dominante

Corte Momesca

Banda Lesco

Balaio de gato

DJ Baba

Bruno Hass e DJ Léo (balada camarote)

Cosmópolis

Os eventos estão reunidos na Praça do Rodrigo. O local tem área ampla e coberta, setor de alimentação e área infantil com brinquedos infláveis.

Segundo a prefeitura, todas as noites terão apresentações ao vivo com banda, ao som de tradicionais marchinhas, samba e axé.

Limeira

No Parque Cidade:

As atividades do Carnaval de Limeira previstas para ocorrerem na tarde e noite deste domingo, no Parque Cidade, foram suspensas pela Prefeitura de Limeira. A decisão foi tomada pela prefeitura, com base em informações da Defesa Civil devido ao risco de novas chuvas ao longo do dia.

No Limeira Shopping:

14h – Desfile de Fantasias (Serão abertas vagas e interessados podem fazer inscrições por meio de um link que será disponibilizado no site do shopping)

16h30 – Show “The Beatles for Kids” ocorre na área externa, em frente à Loja Havan. O quarteto musical de maior sucesso da história será homenageado com brincadeiras e interação com as crianças. O espetáculo será comandado pela banda “The Beatles Memory”. Com repertório dançante de 90 minutos e repleto dos maiores sucessos da banda inglesa, o propósito do grupo é a intensa interação com as crianças, por meio de instrumentos musicais e implementos.

No Pátio Limeira Shopping:

Entre os dias 18 e 19, serão realizadas as matinês “Bloquinho do Pátio”, voltadas para crianças. Os que forem fantasiados ao shopping nesses dias ganharão brindes.

Para participar das oficinas, é preciso que os pais ou responsáveis façam a inscrição on-line, acessando o link que consta na bio do Instagram do shopping (@patiolimeirashopping).

Mombuca

Na praça da Igreja Matriz:

15h às 18h – Matinê e banho de espuma com show do robô Bumblebee

20h30 – Desfile e show da escola de samba Turma da Barca

Piracicaba

No Centro – 15h:

O bloco Pira Pirou faz a folia do domingo. Esta será a quinta vez que o grupo participa do Carnaval de Piracicaba. O bloco estimula a ocupação dos espaços públicos como forma de valorizar a cidade e seu uso democrático.

A concentração será às 15h na Praça José Bonifácio, no Centro, seguindo em cortejo pela Rua São José, a partir das 17h, virando na Avenida Beira Rio e chegando até o Largo dos Pescadores.

Parque do Engenho Central – 15h:

Espaço Kids, montado no Armazém 9, com cama elástica, brinquedos infláveis e atividades de lazer e recreação voltadas ao público infantil. O evento, que vai das 16h às 20h, terá como atrações musicais a banda Maracangalha e Thelma Sturion no pátio do palco externo do Teatro Erotides de Campos. A entrada para a matinê é gratuita e livre para todos os públicos.

No Shopping Piracicaba:

Programação gratuita para o público infantil conta com bailinho, participação do leão Juba Carnavalesco, personagens e pintura facial. O evento ocorre entre os dias 19 e 21 de fevereiro, das 14h às 17h, na Praça da Alimentação do Piso L2. Aberto para crianças de todas as idades.

No Sesc Piracicaba:

Marchinhas e clássicos com Rodrigo Regis & Tatá Alves. No ginásio do Sesc, a partir das 16h do domingo (19), com entrada gratuita. Retirada de ingressos com 1h de antecedência.

Rio das Pedras

Carnaval na rotatória de início da Avenida Darwin do Amaral Viegas.

15h às 17h – Matinê

18h às 22h – Noite

Santa Bárbara d’Oeste

Carnaval Duzenta:

15h – Bloco Apareceu a Margarida – Fundado em 2018, o bloco traz a alegria dos antigos carnavais. Tem em seu repertório as tradicionais marchinhas carnavalescas, além de muitas novidades para celebrar a vida após dois anos sem essa linda festa popular brasileira devido à pandemia.

Concentração na Rua Dante Tortelli (Avenida Monte Castelo, 65, Centro – ao lado do Empório Monte Cristo) e chegada 20h na Praça Central. Trajeto: Rua Dante Tortelli > Avenida Monte Castelo > Rua João Lino > Rua Santa Bárbara > Praça Central.

15h30 – Maracatu Estação Quilombo – O bloco tem como público a população afro-brasileira, brincantes da cultura popular, da dança e das religiões de matrizes afro-brasileira. O gênero é conhecido como Maracatu de baque virado.

Concentração na Estação Cultural (Avenida Tiradentes, 2, Centro), saída 17h e chegada 18h na Praça Central. Trajeto: Estação Cultural > Avenida Tiradentes > Rua Dona Margarida > Praça Central.

16h – Bloco Amigos da Lilica – É composto por crianças e adolescentes com deficiência. No bloco vão desfilar cadeirantes, “down”, autistas, visual e auditivo. Lilica é uma palhaça voluntária e atua com pessoas com deficiência. A música do Bloco Amigos da Lilica está sendo composta pelo Guilherme – um jovem com uma síndrome rara.

Concentração no Museu da Imigração (Rua João Lino, 362, Centro), saída 16h30 e chegada 17h na Praça Central. Trajeto: Museu da Imigração > Rua João Lino > Rua XV de Novembro > Rua General Osório > Rua Dona Margarida > Praça Central.

São Pedro

Largo da Matriz:

17h – Matinê.

21h – Tradicional desfile de blocos no entorno da Praça da Matriz. Vão desfilar os blocos do Hotel São João, da Academia Elite, Indeformados, da Empresa Suporte, Spa Ramados, Santana’s Ranch e Frangas e Galoucos.

23h – Banda Ária, que se apresenta todos os dias da programação.

