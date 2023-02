Carnaval 2023: confira a programação deste sábado em 11 cidades da região de Piracicaba

As cidades reúnem blocos, matinês, banho de espuma e shows durante os dias de festa. Cordão do Mestre Ambrósio em Piracicaba

Gustavo Annunciato

A folia de Carnaval já começou na região de Piracicaba (SP). As cidades reúnem dezenas de atrações, incluindo blocos, matinês, banho de espuma e shows durante os dias de festa, até a próxima terça-feira (21).

O g1 Piracicaba reuniu as atrações deste sábado (18) nas cidades da área de cobertura. A folia acontece, além da metrópole, em Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Cordeirópolis, Cosmópolis, Limeira, Mombuca, Rio das Pedras, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro.

Confira abaixo a programação por cidade:

Águas de São Pedro

15h – Banho de espuma – Praça Wilson Modesto (Rouxinóis)

16h – Banda itinerante – Trajeto: Boulevard – Avenida Carlos Mauro – Praça Dr. Otavio – Praça Wilson Modesto

No palco do Boulevard:

16h – DJ

17h – Grupo de dança

18h – DJ

19h – Apresentação musical

21h – DJ

21h30 – Apresentação Musical

Capivari

20h30 – Desfile da Escola de Samba “Vai com Tudo e… +10” nas ruas XV de Novembro e Saldanha Marinho, terminando na Praça Central

Após o Desfile da Escola, Shows com a Banda “Sound Bar Folia” e o Grupo “Swingueira” no Platô da Praça Central

Charqueada

Praça central – 19h:

Desfile de abertura Bloco Charanga

Banda Séculus

Carnaval 2020 de Cordeirópolis

Divulgação/Prefeitura de Cordeirópolis

Cordeirópolis

Atrações na Avenida Presidente Vargas, Vila Nova Brasília. A partir das 20h todos os dias.

Desfiles:

Corte Momesca

Cachasamba

Cosmópolis

Os eventos serão reunidos na Praça do Rodrigo, a partir deste sábado (18). O local tem área ampla e coberta, setor de alimentação e área infantil com brinquedos infláveis.

Segundo a prefeitura, todas as noites terão apresentações ao vivo com banda, ao som de tradicionais marchinhas, samba e axé.

Limeira

No Limeira Shopping:

13h – Matinê

17h30 – Escola de Samba Unidos da Terceira Idade, mantida pelo Centro de Promoção Social Municipal (Ceprosom), com apoio do Fundo Social de Limeira, vai se apresentar pelo empreendimento

No Pátio Limeira Shopping:

Entre os dias 18 e 19, serão realizadas as matinês “Bloquinho do Pátio”, voltadas para crianças. Os que forem fantasiados ao shopping nesses dias ganharão brindes.

Para participar das oficinas, é preciso que os pais ou responsáveis façam a inscrição on-line, acessando o link que consta na bio do Instagram do shopping (@patiolimeirashopping).

Mombuca

Na praça da igreja matriz:

15h às 18h – Matinê e banho de espuma

20h30 – Show com grupo Virou Mania

Piracicaba

Dois blocos tomam as ruas da cidade no sábado de Carnaval, ambos com 14 anos de atividades.

A folia começa com o cortejo do Mete Marcha, que nasceu dentro da Quilombola Comunidade Samba. A concentração será às 12h30 em frente ao portal do Engenho Central, na Avenida Doutor Maurice Allain, 454, e segue com marchinhas de Carnaval até o Chafariz no Parque do Mirante.

Músico Juca Ferreira no Cordão do Mestre Ambrósio em Piracicaba

Caroline Giantomaso/G1

O tradicional Cordão do Mestre Ambrósio continua a festa, com a concentração às 17h, na Praça da Boyes para, às 18h, seguir até o largo dos Pescadores. O grupo foi criado em homenagem a Ambrósio Caldeira, figura conhecida da boemia piracicabana, que faleceu aos 88 anos, em 2019. No cortejo, desfilam ao som de sambas e marchinhas.

Rio das Pedras

Carnaval na rotatória de início da Avenida Darwin do Amaral Viegas

17h às 22h

Santa Bárbara d’Oeste

Carnaval Duzenta:

15h – Bloco do Roque – Adeptos do rock ‘n’ roll, o bloco vem incluir os amantes desse estilo musical nesta tradicional festa popular brasileira.

Concentração na Estação Cultural (Avenida Tiradentes, 2, Centro), saída às 19h e chegada às 20h na Praça Central. Trajeto: Estação Cultural > Rua Riachuelo > Rua Floriano Peixoto > Praça Central

16h – Bloco do Traquitana – Mini trio elétrico tocando Marchinhas de Carnaval para todas as idades, acompanhado por famílias de foliões.

Concentração no Museu da Água (Avenida Monte Castelo, 414, Centro), saída às 19h30 e chegada às 20h na Praça Central. Trajeto: Museu da Água > Avenida Monte Castelo > Rua Santa Bárbara > Praça Central.

16h – O Bloquinho – É um bloco de carnaval para os pequenos foliões da cidade de Santa Bárbara d’Oeste e região.

Concentração no Museu da Imigração (Rua João Lino, 362, Centro), saída às 17h30 e chegada às 18h na Praça Central. Trajeto: Museu da Imigração > Rua Santa Bárbara > Praça Central

São Pedro

Largo da matriz:

20h30 – apresentação do grupo Manuí, que apresenta o “Encantoria na Folia”, espetáculo que passeia por ritmos de Carnaval de todo o país e apresentação de frevos, marchinhas, cirandas, cocos e sambas de roda com canções autorais inspiradas nesse universo cultural e interpretações da obra de grandes compositores da cultura popular.

A apresentação conta ainda com um grupo com atores e brincantes que convida o público para participar das brincadeiras e danças e bonecos que representam personagens simbólicos como a M’boi Tatá, a cobra de fogo, Saci, a cirandeira Lia de Itamaracá e Bumba Meu Boi.

22h – apresentação do grupo de Axé Neu Temporim Dance

22h30 – Banda Ária, que se apresenta todos os dias da programação

