Carnaval 2023: confira opções para curtir a folia no Tocantins

Com festas que vão desde forró a música gospel, a festa acontece em varias cidades do estado. Barões da Pisadinha são confirmados no carnaval de Gurupi

Um dos maiores feriados do país, o carnaval se faz presente no Tocantins com festas para todos os gostos, crenças e em várias regiões do estado. Confira em quais cidades haverá folia durante o mês de fevereiro:

Palmas

A já tradicional festa cristã ‘Carnaval Fé’ acontece este ano entre os dias 17 e 21 de fevereiro no estacionamento do Estádio Nilton Santos, na região sul da capital. Com atrações de renome nacional como Rosa de Saron, PadreFábio de Melo e Pregador Luo, a festa terá dias voltados para o público católico e cristão. Além dos shows, o espaço contará com praça de alimentação e foodtrucks. Confira a programação abaixo:

Sexta-feira (17) – Gospel

Sarah Farias

Midian Lima

Sábado (18) – Católico

Rosa de Saron

Padre Fábio de Melo

Domingo (19) – Programação mista

DJ PV

Padre Alessandro

Damares

Segunda-feira (20) – Católico

Anjos de Resgate

Catedral

Terça-feira (21) – Gospel

Pregador Luo

Cassiane

Além do gospel

Palmas ainda contará com outras festividades pela cidade. No mesmo período, em Taquaraçu haverá também blocos de carnaval. A prefeitura ofereceu em edital verba para o custeio da folia na região. Além disso, dos dias 17 e 19 de fevereiro, na Praça dos girassóis acontecerá a festa ‘Carnapraça’, com dez shows gratuitos. Confira a programação do evento:

Bloco de Carnaval em Taquaruçu

Sexta-feira (17) – a partir das 20 horas

Thullio Milionário

Vitor & Luan

Rony Sertão

Sábado (18) – a partir das 20 horas

Neto LX

Pedro Valoura

Projeto 1+1

Lucas & Gustavo

Domingo (19) – a partir das 18 horas

Humberto & Ronaldo

Biu do Piseiro

Gustavo Moura & Rafael

Araguaína

Na maior cidade do norte do estado, a festa vai acontecer na Via Lago. Uma estrutura será montada pela Prefeitura de Araguaína para a folia com 12 atrações. Entre os dias 19 e 21, o público vai poder curtir uma programação com axé, swingueira e forró. A festa terá segurança privada, além de um ponto de apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Confira as atrações:

Estrutura do carnaval será montada na Via Lago

Domingo (19)

Dj Charles Mansur

Banda Forró Pegado – Bola da Guitarra

Retro Beet

Baile Do Tdn – Tadin de Nois

Segunda-feira (20)

Patchanka

Kris França

Baile Do Máscara

Djs Convidados

Terça-feira (21)

Dj Piu

Oz Bambaz

Banda Leva Nóiz

2 Dogs

Porto Nacional

A festa começa no dia 17 e vai até o dia 21 de fevereiro. Durante o evento também haverá competição para escolha da Rainha e Rei Momo e a tradicional folia com lenda da serpente gigante, a Boiúna. Veja agenda:

Sexta-feira (17)

20h – Tambores do Tocantins

22h – Adriano Araújo

23h50 – Barões da Pisadinha

1h40 – Pagode Vip

Sábado (18)

20h – Orquestra Big Band

22h – Marcelo Oliveira

23h50 – Biu do Piseiro

1h40 – Xama no Pagode

Domingo (19)

18h – D’Vinil – Matinê

20h – Resenha Good

22h – Izo Maranhão

23h50 – Max e Luan

1h40 – Juarez Falcão

Segunda-feira (20)

20h – Everton dos Andes

22h – Maykinho Top

23h50 – Humberto e Ronaldo

1h40 – Rafa Souza

Terça-feira (21/02)

18h – D’Vinil – Matinê

20h – Grupo Belelê

22h – Vitor e Luan

23h50 – Batukerê

1h40 – Orquestra Big Band

Gurupi

O carnaval em Gurupi vai acontecer também durante os dias 17 e 21 Fevereiro. Com atrações nacionais e regionais, a estrutura está sendo montada no encontro da Avenida Pará com a Avenida Beira Rio, no centro da cidade.

Além dos shows, também haverá festas voltadas para as crianças (as conhecidas matinês) e praça de alimentação. Gurupi também vai ter coroação do Rei Momo e da Rainha do Carnaval 2023. A Polícia Militar afirmou que reforçará o policiamento durante o período. Confira as datas dos principais shows:

Sexta-feira (17)

Neto LX

Sábado (18)

Barões da Pisadinha

Domingo (19)

João Bosco e Vinícius

Segunda-feira (20)

Babado Novo

Terça-feira(21)

Humberto e Ronaldo

Xambioá

No bico do papagaio, o carnaval em Xambioá começa no próximo domingo (12), com show da Manu Bahtidão e o ‘Bloco dos Sujos’. Haverá uma pausa durante a semana e a festa retorna no dia 18 e vai até o dia 21. Confira a agenda de shows:

Sábado (18)

Sumire Tom de Alerta

Murilo Huff

Zé Ottávio

Domingo (19)

KF – Khrys França

Deáveles Santos

Segunda-feira (20)

Mariana Fagundes

Guilherme Topado

Terça-feira (21)

Patchanka

Forró da Elite

Ananás

O carnaval de Ananás vai acontecer de 17 a 21 de fevereiro, na praça São Pedro. Serão 12 atrações divididas durante a semana de carnaval. Confira as datas:

Sexta-feira (17)

Léo dimensão

F10

Doce Mel

DJ Patty Baki

Sábado (18)

Washington Brasileiro

DJ Patty Baki

Domingo (19)

Kenet Borges

DJ Patty Baki

Segunda-feira (20)

Kevin Beatz

DJ Patty Baki

Terça-feira (21)

Swing do Negão

DJ Patty Baki

