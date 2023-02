Carnaval 2023: confira programação dos blocos de rua em Natal

Prévias que fazem parte da programação da cidade já ocorrem e os quatro dias de folia terão movimentações nas ruas da capital com festejos. Prévias carnavalescas começaram na capital potiguar

Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

A prévia do Carnaval 2023 já começou e muitos blocos e festas ocorrem por Natal e pelo interior do estado. Com a volta da festa de rua após três anos de pausa por conta da pandemia da Covid, muitas pessoas se organizam para curtir as festas.

Na capital potiguar, a prefeitura divulgou as festividades públicas que vão ocorrer, entre eles os blocos.

Confira o dia e horário dos blocos que fazem parte da programação oficial do Carnaval de Natal neste ano:

14 de fevereiro (prévia)

Se parar, eu caio

Horário: 17h

Local: Saída do Severina Gastrobar (na Avenida Rodrigues Alves) seguindo para o Largo da Rua Maxaranguape (esquina com a Avenida Campos Sales).

18 de fevereiro

Banda da Praia (polo Ponta Negra)

Horário: 10h30

Local: Concentração na praia de Ponta Negra, na altura do Hotel Praia Mar, desfile pela areia da praia e show final no calçadão de Ponta Negra na altura do Astral Sucos.

Bloco Submarino Amarelo (polo Petrópolis)

Horário: 16h

Local: Concentração em frente ao Sebo Letra & Música (na Floriano Peixoto) seguindo para o Largo do Atheneu

19 de fevereiro

Suvaco do Careca (polo Ponta Negra)

Horário: 16h

Local: Concentração na lateral do Praia Shopping, terminando na Feirinha de Artesanato de Ponta Negra, na Rua Praia de Tibau.

20 de fevereiro

Petrópolis folia (polo Petrópolis)

Horário: 16h

Local: Concentração na Praça das Flores, seguindo para o Largo do Atheneu

21 de fevereiro

Muitos carnavais (polo Petrópolis)

Horário: 16h

Local: Concentração na Praça das Flores seguindo para o Largo do Atheneu

Bloco A Banda (Polo Ponta Negra)

Horário: 17h30

Local: Concentração ao lado da Faculdade Estácio, seguindo pela Avenida Praia de Ponta Negra, passando em frente ao Praia Shopping, terminando na Feirinha de Artesanato de Ponta Negra, na Rua Praia de Tibau.

