Carnaval 2023 em Ribeirão Preto: confira dicas de atrações para curtir a folia

Cerca de 20 atrações estão programadas a partir desta sexta-feira (17) em diferentes pontos da cidade. Carnaval em Ribeirão Preto, SP

Pedro Martins/G1

Bloquinhos de rua, forró e afoxé são algumas das atrações do carnaval em Ribeirão Preto (SP), que que começa nesta sexta-feira (17) e vai até terça-feira (21).

LEIA TAMBÉM:

Marchinha, samba-enredo, frevo: veja a programação de carnaval do Sesc

Confira o que abre e o que fecha no carnaval em Ribeirão Preto

Veja a programação de carnaval na região de Ribeirão

Ao todo, são mais de 20 atrações para quem quer cair na folia com amigos ou em família, inclusive a apresentação de integrantes da escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira.

Confira a programação da folia em Ribeirão:

Bloco Forró do Bom

Quando: sexta-feira (17) a segunda-feira (20), das 19h às 23h

Onde: Rua Augusto Severo, 596, Vila Tibério

Ingresso: gratuito

Bloco de Carnaval do Zinho

Quando: sábado (18), das 13h às 22h

Onde: Praça Waldemar Henrique de Mattos – distrito de Bonfim Paulista

Ingresso: gratuito

Carnaval no Arena

Quando: sábado (18), das 14h às 22h

Onde: Teatro de Arena – Morro do São Bento

Ingresso: gratuito

Carnaval Guadalupe

Quando: sábado (18), domingo (19) e segunda-feira (20), das 16h às 21h

Onde: Rua Visconde do Rio Branco, 710, Centro

Ingresso: gratuito

Bloco Fubá Elétrico

Quando: sábado (18), das 16h às 17h

Onde: Andro – Rua São José, 1700, Centro

Ingresso: gratuito

Carnaval do 61

Quando: sábado (18), domingo (19) e segunda-feira (20), das 16h às 22h

Onde: Rua Mascimo Bernardes, 524, Jardim João Rossi

Ingresso: gratuito

Bloco Afoxé Orunmilá

Quando: sábado (18), das 20h às 22h

Onde: Avenida Maestro Hervé Cordovil, Marincek

Ingresso: gratuito

Escola de Samba Mangueira

Quando: sábado (18), a partir das 22h

Onde: Sociedade Recreativa de Esportes (Recra) – Avenida Nove de Julho, 299

Ingresso: R$ 80 (pista) e R$ 400 (mesa para quatro pessoas). Os ingressos estão à venda pela internet (clique ao lado para acessar o site) e na secretaria da Recra.

Carnarock Tribos

Onde: domingo (19), das 13h às 22h

Onde: Teatro de Arena – Morro de São Bento

Ingresso: gratuito

Bloco Rádio Vitril

Quando: domingo (19), das 14h às 17h

Onde: Passarela do Álcool – Praça Walter Strambi, Ribeirânia

Ingresso: gratuito

IMAGEM

Carnaval da Embaixadores

Quando: terça-feira (21), das 14h às 19h

Onde: Quadra Embaixadores – Rua Ribeirão Preto, 1111

Ingresso: gratuito

Os Marcianos

Quando: terça-feira (21), das 16h30 às 19h30

Onde: Praça Bonfim – Rua Professor Felisberto Almada, distrito de Bonfim Paulista

Ingresso: gratuito

Unidos do Mainfloor

Quando: domingo (19), das 11h às 22h

Onde: Rua Álvares Cabral, 463, Centro

Ingresso: gratuito

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200