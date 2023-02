carnaval-2023:-onde-assistir-aos-desfiles-das-escolas-de-samba-de-santos;-g1-e-tv-tribuna-transmitem-ao-vivo

Os desfiles do Grupo Especial serão transmitidos na íntegra, pelo g1 e pela TV Tribuna, na sexta (10) e no sábado (11) Passarela do samba Dráusio da Cruz, onde acontecerão os desfiles das escolas de samba de Santos

Alexsander Ferraz

O g1 Santos e a TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, vão transmitir, ao vivo, o desfile das escolas de samba de Santos, que ocorrerão nos dias 10 e 11 de fevereiro na passarela do samba Dráuzio da Cruz. Já tradicional no g1 Santos, essa será a primeira vez na história que os desfiles terão transmissão pela TV Tribuna.

Nos dois dias, o g1 Santos transmite os desfiles para o Brasil e o mundo. Já pela TV Tribuna, a transmissão do primeiro dia começa logo após o Jornal da Globo e, do segundo dia, após o Big Brother Brasil. Apenas as escolas de samba que disputam o grupo especial farão parte da transmissão.

Toda a transmissão vai contar com uma equipe de aproximadamente 100 profissionais dos setores de jornalismo, operação, programação, tecnologia, engenharia, comercial, marketing, além de trabalhadores que foram terceirizados exclusivamente para o evento. Equipamentos de ponta serão utilizados para abrilhantar ainda mais a cobertura.

Confira alguns detalhes da transmissão:

O estúdio do g1 Santos e da TV Tribuna será montado em frente ao recuo das baterias.

Antonio Marcos será o apresentador dos dois dias de desfile.

O time de comentaristas é formado por Luiz Linna, Nina Barbosa e Mano J.

Os repórteres Luciana Moledas, Mariane Rossi e Matheus Croce estarão espalhados pela concentração, na dispersão e no meio da pista.

A direção da transmissão é de Alexandre Lopes.

A edição de 2023 será a primeira do Carnaval de Santos após o início da pandemia da Covid-19. “Assim como para as escolas, para nós, do Grupo Tribuna, é um momento muito especial. Mais do que transmitir pela primeira vez o carnaval santista em uma emissora de massa, queremos contribuir para o crescimento dos desfiles, atraindo maior interesse da população e mostrando o quanto a festa é bonita”, afirma Alexandre Lopes, Diretor de Jornalismo do Grupo Tribuna.

“O carnaval é um projeto já tradicional, em que já existia um relacionamento com o pessoal do Grupo Tribuna. Com esse projeto nas mãos nós pedimos para a Globo a autorização desse tempo disponível. Como também não choca com a transmissão do desfile das escolas de São Paulo e do Rio, eles viram como uma grande oportunidade da gente fazer uma transmissão local”, finaliza o Gerente de Programação do Grupo Tribuna, Remio Cabral.

Ordem do desfile

No primeiro dia de desfiles, as agremiações do Grupo de Acesso se apresentam a partir das 20h. A Dragões do Castelo será a primeira a desfilar, seguida da Unidos da Zona Noroeste, Bandeirantes do Saboó e Vila Mathias. Na mesma noite, as escolas de samba Brasil, Amazonense, X-9 e Mãos Entrelaçadas desfilam pelo Grupo Especial.

Já no sábado, as primeiras agremiações a entrarem na passarela também serão as do Grupo de Acesso. A Padre Paulo inaugura a noite, seguida da Império da Vila e Imperatriz Alvinegra. Logo após, as escolas Sangue Jovem, Unidos dos Morros, Real Mocidade, Independência e União Imperial, todas do Grupo Especial, fecham o desfile.

