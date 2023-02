Carnaval 2023: São Francisco de Itabapoana terá 42 shows em cinco dias de evento

Programação será em seis locais diferentes a partir desta sexta-feira (17). Confira o cronograma. O carnaval em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, vai contar com 42 shows em cinco dias de festa.

As apresentações serão em seis locais diferentes: nas praias de Santa Clara, Guaxindiba, Manguinhos, Gargaú e Barra do Itabapoana. Os shows serão das 19h30 às 22h, entre sábado (18) e terça (21).

Além dos shows realizados no Centro e nas praias, a programação também tem o desfile da escola de samba Acadêmicos do Status.

A segurança foi reforçada e vai contar com agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil e da Polícia Militar.

Agentes e viaturas da Guarda Civil Municipal, Empresa Municipal de Trânsito e Postura estarão mobilizados em várias ações como patrulhamento, fiscalizações e conscientizações sobre educação no trânsito.

Confira a programação completa

Programação de carnaval em São Francisco de Itabapoana

Vito Califano