Carnaval 2023 terá quatros dias de folia com atrações em diferentes pontos de Carapebus, no RJ

Programação começa nesta sexta-feira (17) e vai até a terça-feira (21). Grupo Swing e Simpatia é uma das atrações. Grupo Swing e Simpatia vai se apresentar no carnaval de Carapebus, no RJ

Swing e Simpatia / Divulgação

O carnaval em Carapebus, no Norte Fluminense, neste ano terá quatro dias de folia com atrações em diferentes pontos da cidade.

A programação do “Carnapebus 2023” vai começar na sexta-feira (17) com uma matinê, a partir das 17h, no Centro. Às 22h, o show será com o cantor Birabello. No mesmo dia, mas em Ubás, a folia será com o bloco Os Biriteiros, às 20h.

No sábado (18), a animação será com Nelson Príncipe Negro, na praia, às 16h. Já a banda Swing e Simpatia vai se apresentar no Centro, a partir das 22h.

No domingo (19), a festa começa às 16h com Caio e Ruan, na orla mais frequentada da cidade. E, no fim do dia, Apollo Américo e Banda se apresentam às 22h no Centro.

Na segunda-feira (20), a programação segue com ao som de Pepinho e Banda, às 16h, na praia. Às 21h, na Caxanga, o desfile é com o bloco Maria e João.

Ainda na segunda, na Baixada, a diversão é com o bloco das Piranhas, às 22h. No Centro, quem se apresenta às 23h é Sandro Martins.

Já na terça-feira (21), o Samba Cartola se apresenta na praia às 16h e quem encerra o Carnapebus é Felipe Braga, às 22h no Centro.

Vittorio Ferla