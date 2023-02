Carnaval 2023: unidades de Saúde de Porto Velho têm horários alterados; confira

Serviços de saúde terão mudanças até a quarta-feira (22). Em casos de emergência a população deve ligar para o número 192. UPA da Zona Leste em Porto Velho

Durante o Carnaval alguns pontos de atendimento à Saúde terão funcionamento alterado em Porto Velho. Para te ajudar, o g1 reuniu abaixo as principais mudanças com base nas informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

O que não vai funcionar?

As Unidades Básicas de Saúde da Família (UBS e USF) das zonas urbana e rural não terão atendimento ao público entre a segunda-feira (20) e a quarta-feira (22). Os serviços serão retomados na quinta-feira (23), a partir das 7h.

Unidades de serviço especializadas também serão fechadas nesse período, entre elas: o Centro de Especialidades Médicas (CEM), a Policlínica Rafael Vaz e Silva, o Centro Especializado de Reabilitação (CER), Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS).

E o Samu?

Perto de todos os locais de concentração dos blocos de rua da capital, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) montou “pontos base” para atender os foliões. Em casos de emergência a população deve ligar para o número 192.

O que segue aberto?

A Maternidade Municipal Mãe Esperança segue com funcionamento normal durante todo o feriado de carnaval, para partos, urgências obstétricas e demais serviços de saúde para gestantes.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) das zonas Sul, Leste e Jacy-Paraná também continuam com atendimentos 24 horas todos os dias da semana — inclusive sábados, domingos, dias de pontos facultativos e feriados.

Continuam funcionando as policlínicas Ana Adelaide e José Adelino com atendimento 24 horas.

Quais tipos de atendimento são feitos nesses locais?

Segundo a Semusa, as UPAs fazem atendimento de urgência e emergência, como: em casos de vítimas de acidentes e problemas cardíacos.

Vito Califano