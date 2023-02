Carnaval 2023: veja programação de blocos de rua em Piracicaba

A partir desse sábado (11), cidade terá atrações carnavalescas com sete blocos; veja todas as informações. Bloco da Ema no Sesc Piracicaba

Claudio Bertazzoni

Os blocos carnavalescos marcam a programação do Carnaval de 2023 em Piracicaba (SP). O primeiro se apresentou no último sábado (4), com o Bloco da Salomé, e a partir deste sábado (11), outros sete blocos agitam as ruas da cidade.

Segundo a prefeitura, os blocos deste ano homenageiam Roberto Crivelari, grande entusiasta do Carnaval de rua na cidade e que morreu em junho de 2022, aos 67 anos. Por mais de 30 anos ele dialogou com lideranças carnavalescas de outras cidades e estados, além de participar ativamente de atividades relacionadas à festa em Piracicaba.

Veja abaixo mais detalhes das atrações e se programe.

Maracatu Baque Caipira se apresenta no sábado (11) em Piracicaba

Prefeitura de Piracicaba/Divulgação

Sábado (11)

O cortejo do Maracatu Baque Caipira celebra 10 anos de existência em 2023 e é a atração deste sábado. A expectativa é reunir mil foliões.

O grupo se encontra às 15h na Praça Jorge Tibiriçá, na Rua do Rosário, onde está situada a Escola Estadual Moraes Barros, e segue às 16h em direção ao largo dos Pescadores, na Avenida Beira Rio.

Sexta-feira (17)

O cortejo do Bloco do Bagaço abre o feriado de Carnaval na sexta. Formado por 10 sambistas e pagodeiros, o grupo faz sua estreia no carnaval piracicabano.

O grupo fica na Praça da Boyes, no Centro. A brincadeira do bloco será das 17h às 22h.

Músico Juca Ferreira em 2020 no Cordão do Mestre Ambrósio, em Piracicaba. Grupo se apresenta no sábado (18)

Caroline Giantomaso/G1

Sábado (18)

Dois blocos tomam as ruas da cidade no sábado de Carnaval, ambos com 14 anos de atividades.

A folia começa com o cortejo do Mete Marcha, que nasceu dentro da Quilombola Comunidade Samba. A concentração será às 12h30 em frente ao portal do Engenho Central, na Avenida Doutor Maurice Allain, 454, e segue com marchinhas de Carnaval até o Chafariz no Parque do Mirante.

O tradicional Cordão do Mestre Ambrósio continua a festa, com a concentração às 17h, na Praça da Boyes para, às 18h, seguir até o largo dos Pescadores. O grupo foi criado em homenagem a Ambrósio Caldeira, figura conhecida da boemia piracicabana, que faleceu aos 88 anos, em 2019. No cortejo, desfilam ao som de sambas e marchinhas.

Domingo (19)

O bloco Pira Pirou faz a folia do domingo. Esta será a quinta vez que o grupo participa do Carnaval de Piracicaba. O bloco estimula a ocupação dos espaços públicos como forma de valorizar a cidade e seu uso democrático.

A concentração será às 15h na Praça José Bonifácio, no Centro, seguindo em cortejo pela Rua São José, a partir das 17h, virando na Avenida Beira Rio e chegando até o Largo dos Pescadores.

Bloco do Amor celebra a diversidade no Carnaval de Piracicaba

Prefeitura de Piracicaba/Divulgação

Segunda-feira (20)

O Bloco do Amor continua a festa na segunda. O grupo, que nasceu dentro do bar Dolores House, escolheu o tema “diversidade”, mostrando o Carnaval da mistura, da pluralidade e da igualdade.

A concentração será às 18h, na Praça da Boyes, e o cortejo segue até o Largo dos Pescadores.

Terça-feira (21)

O Bloco da Ema, mais antigo em atividade da cidade, com 18 anos, fecha a programação de Carnaval em Piracicaba. O grupo leva cocos, cirandas e outros ritmos tradicionais do Carnaval pernambucano ao dia derradeiro da folia piracicabana.

A concentração será às 15h em frente ao Espaço da Ema, na Rua Moraes de Barros, 176, Centro, seguindo em cortejo até o Largo dos Pescadores.

Bloco da Ema em Piracicaba, 2019, grupo que fecha o Carnaval em Piracicaba

Edijan Del Santo/EPTV

O desfile dos blocos carnavalescos de Piracicaba tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, com o fornecimento de banheiros químicos posicionados nas ruas por onde passam os foliões.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes acompanhará os desfiles com uma viatura para orientar o trânsito, assim como a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Piracicaba, fazendo a segurança durante o evento.

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Mata