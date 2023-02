Carnaval 2023: veja programação em Araraquara, Caconde e mais 18 cidades da região

Folia começa já na sexta-feira (17). Agenda tem blocos, DJ, trios elétricos de desfile de escolas de samba. Carnaval em Caconde é um dos mais conhecidos da região

José Carlos Lopes

As festividades do carnaval devem movimentar Araraquara (SP), Caconde e 18 cidades da região, após dois anos sem a relização da festa por conta das medidas restritivas impostas pela pandemia.

Os municípios terão uma programação intensa de sábado (18) a terça-feira (21) e algumas já começam a festa na sexta (17).

Veja abaixo as atrações na região e programe-se:

Aguaí

Carnaval 2020 em Aguaí

Prefeitura Municipal de Aguaí

18/2 – sábado

20h – Praça Central – Banda Esquina

21h – Ceasinha – Poeira Banda Show

19/2 – domingo

14h – Ceasinha – Matinê

20h – Praça Central – Banda Esquina

21h – Ceasinha – Poeira Banda Show

20/2 – segunda-feira

20h – Praça Central – Banda Esquina

21h – Ceasinha – Poeira Banda Show

21/2 – terça-feira

14h – Ceasinha – Matinê

20h – Praça Central – Banda Esquina

21h – Ceasinha – Poeira Banda Show

Águas da Prata

18/02 – sábado – Estação Ferroviária

19h – seresta de carnaval

19/02 – domingo – Praça da Bandeira

15h às 18h – Matinê com a presença de monitores e personagens e concurso de fantasias.

19h às 23h – DJ Chocolate (ritmos de carnaval)

20/02 – segunda-feira – Praça da Bandeira

21h à 0h – Thayla e Banda (ritmos de carnaval)

21/02 terça-feira – Praça da Bandeira

15h às 22h – Master feira de carnaval

15h às 18h – matinê com DJ Emerson – monitores e animadores infantis

19h às 22h – Samba do Povo

Entrada para as atrações é gratuita. A praça estará fechada e haverá revista. De sábado a terça, haverá praça de alimentação.

Araraquara

Bloco Cordão da Luz Divina em Araraquara

Prefeitura de Araraquara

17/02 – Sexta-feira – Palacete das Rosas

17h: Entrega da chave da cidade para a Corte do Carnaval 2023

18/02 – Sábado

10h às 13h: Carnaval nos territórios com Carreta Avassaladora – São Rafael (CEU das Artes – Jardim São Rafael II)

15h às 18h: Carnaval nos territórios com Carreta Avassaladora – Parque São Paulo (quiosque ao lado do PSF)

15h30 às 17h30: Carnaval no Assentamento Bela Vista – Banda Bloco da Lira

16h: BlocoZinho – Concentração: Praça das Bandeiras

19h às 23h: Carnaval no Assentamento Monte Alegre – DJ Magrão e S&S Show

19/02 – Domingo

10h às 13h: Carnaval nos territórios com Carreta Avassaladora – Oitis (dentro do condomínio)

13h às 18h: Carnaval no Pinheirinho – DJ Raissa, Falso Brilhante, Embalaê

15h: Bloco “Cordão da Luz Divina” – Concentração: Praça Pedro de Toledo

15h às 18h: Carnaval em Bueno – DJ Deividi Rocha, Junior Barros

15h às 18h: Carnaval nos territórios com Carreta Avassaladora – Cruzeiro do Sul (esquina da EMEF Waldemar Saffiotti)

20/02 – Segunda-feira

10h às 13h: Carnaval nos territórios com Carreta Avassaladora – Hortênsias (em frente EMEF Henrique Scabello)

15h: Bloco “Para Ressignificar” – Concentração: Praça do Carmo

15h: Bloco “3 é Amor” – Concentração: a confirmar

15h às 18h: Carnaval nos territórios com Carreta Avassaladora – Vale Verde (Quilombo Rosa)

21/02 – Terça-feira

14h30 às 19h: Carnaval na Bento – DJ Raissa, Turma do Samba, Banda Flor de Abóbora

15h30: Bloco Maracatu Sementes Crioulas – concentração: Praça das Bandeiras

Infantil

20/2 – segunda-feira

das 10h às 12h – Bloco das Brincadeiras – no Grafite Sesc – jogos e brincadeiras cooperativas no ritmo do carnaval

21/2 – terça-feira

das 10h às 12h – Ateliê Criativo – no Grafite Sesc – criação de adereços para brincar e dançar. Menores de 6 anos necessitam acompanhamento dos responsáveis. Retirada de senhas no local – 40 vagas.

Brotas

O bloco Pira no Pepira no carnaval de Brotas

Prefeitura de Brotas

17/02 – Sexta-feira – Praça Amador Simões

13h30 – Matinê

20h – Axé e Ritmos

21h – Show musical

00h – DJ

Dia 18 – Sábado

15h – Matinê no Distrito do Patrimônio

21h – Show e desfile dos blocos de rua na Praça Amador Simões

Dia 19 – Domingo

15h – Matinê no Centro Comunitário

17h – Banda itinerante no Calçadão da Avenida Mario Pinotti

21h – Show na Praça Amador Simões

00h – Dj na Praça Amador Simões

Dia 20 – Segunda-feira

15h – Matinê na Estância da Lagoa Dourada do Broa

17h – Banda itinerante no Calçadão da Avenida Mario Pinotti

21h – Show na Praça Amador Simões e desfile de blocos na Avenida Rodolpho Guimarães

Caconde

Um dos maiores carnavais da região acontece de 17 a 21 de fevereiro na Praça Ranieri Mazzilli (Praça da Matriz).

Entre as atrações confirmadas estão:

17/2 – Sexta – A Zorra e Zumbaia

18/02 – Sábado – Lauana Prado e Banda do Gueto

19/02 – Domingo – Mc Davi e Quebrae

20/02 – Segunda – Diego e Victor Hugo e Juliana Jiti

21/02 – Terça – Inimigos da HP e Karina

Os ingressos custam a partir de R$ 90 e o passaporte para todos os dias a partir de R$ 250 pela internet e nos pontos de venda (clique aqui para ver onde comprar).

Menor de 18 anos somente com autorização autenticada do responsável legal.

Na troca do voucher pelo abadá será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 com o esquema vacinal completo. A comprovação pode ser feita mediante apresentação da carteirinha física ou dos certificados digitais de vacina, emitidos pelos aplicativos Poupatempo e Conecte SUS.

Inimigos da HP, Lauana Prado, Mc Davi, Diego e Victor Hugo estão entre as atrações do Carnaval de Caconde em 2023

Divulgação

Conchal

De sexta (17) a terça-feira (21), os moradores de Conchal vão poder curtir o carnaval na Avenida Prefeito Nelson Cunha, ao lado do ginásio de esportes. Veja a programação:

17/02 – Sexta-feira

18h – DJ Brito The Tiger | Paulinho Pimenta

18/02 – Sábado

15h – Matinê – com espuma

19h – Paulinho Pimenta

19/02 – Domingo

15h – Matinê – com espuma

16h – DJ Ellyab | DJ Brito The Tiger

20/02 – Segunda

19h – DJ Cauã Melo | Artistas da Terra

21/02 – Terça

15h – DJ Cauã Melo | Cleitinho

Descalvado

O carnaval na cidade começa na sexta-feria, com o cortejo da Charanga do Vaninho. A partir do sábado, a programação segue no Ginásio Municipal de Esportes “Osvaldo Cardoso”, com estrutura coberta, praça de alimentação, banheiros, esquema especial de segurança, equipe médica de plantão, apoio da Polícia Militar. A entrada é gratuita. Veja a programação:

17/02 – Sexta-feira

19h30 – a “Charanga do Vaninho” fará a abertura do pré-carnaval na Praça São Benedito e descerá pela Rua Coronel Arthur Whitacker com destino ao Jardim Velho, onde se juntará à animação da Banda Municipal.

18/02 – Sábado – Ginásio Municipal de Esportes “Osvaldo Cardoso”

19h às 21h30 – Banda Blacktie

22h às 0h30 – Grupo SPKD

19/02 – Domingo – Ginásio Municipal de Esportes “Osvaldo Cardoso”

14h às 18h30 – matinê com Velha Guarda do Samba e Banda Highline

19h às 21h30 – Banda Blacktie

22h às 0h30 – Grupo SPKD

20/02 – Segunda – Ginásio Municipal de Esportes “Osvaldo Cardoso”

19h às 21h30 – Banda Blacktie

22h às 0h30 – Grupo SPKD

21/02 – Terça – Ginásio Municipal de Esportes “Osvaldo Cardoso”

14h às 18h30 – matinê com Velha Guarda do Samba e Banda Highline

19h às 21h30 – Banda Blacktie

22h às 0h30 – Grupo SPKD

Itirapina

Com o tema #oisumido Itirapina terá um carnaval de rua com quatro dias de folia, na Praça da Matriz, com atrações gratuitas para todas as idades.

18/02 – Sábado

21h – desfile da escola de samba Voz do Morro, fantasias e blocos

22h30 – DJ Guinexx

23h30 – show com a Banda Cadeia Nacional

19/02 – Domingo

15h – Matinê

21h – DJ Guinexx

23h30 – show com a Banda Cadeia Nacional

20/02 – Segunda-feira

20h – DJ Guinexx

21h – desfile da escola de samba Mancha Verde de Araraquara, que participará do desfile juntamente com a escola de samba Voz do Morro, fantasias e blocos

23h30 – show com a Banda Cadeia Nacional

21/02 – Terça-feira

15h – Matinê

19h – DJ Guinexx

20h – show com a Banda Cadeia Nacional

Leme

Em Leme (SP), a tradição de carnaval são as máscaras

Reginaldo dos Santos /EPTV

Todos os dias – Praça Manoel Leme (antiga Fepasa) – com brinquedos e praça de alimentação

18h – Esquenta com DJ Paulinho

19h – Carna Retrô com DJ Niltinho

21h15 – Banda Joia Raia

17/2 – Sexta-feira

19h – grito de abertura

18/2 – Sábado

20h – Bloco Fanfel – Fanfarra Feminina – saída da praça Rui Barbosa

19/2 – domingo

16h – matinê – Praça Manoel Leme (antiga Fepasa)

16h às 18h – Centro de convivência do idoso – Carnaval da Melhor Idade

18h – bloco Velho Capitão – saída da praça Rui Barbosa

20h – Praça Manoel Leme (antiga Fepasa) – Corporação musical maestro Angelo Consentino – banda de Leme

20/2 – segunda

20h – bloco #TamoJunto – saída da praça Rui Barbosa

21/2 – terça-feira

16h às 18h – Centro de convivência do idoso – Carnaval da Melhor Idade

17h – apresentação folclórica de máscaras da Fazenda Cresciumal – saída da escola Cel. Augusto César.

Rincão

A folia em Rincão ocorre de sábado a terça, na Praça da Matriz. Além de bandas (veja abaixo), haverá Trio Elétrico Gattos, DJ todas as noites, Praça de Alimentação com barracas de entidades e banheiros, além de área coberta.

18/02 – Sábado

20h – Banda Lokomotiva com participação especial de Lorival Vitalli

19/02 – Domingo

15h – Matinê – Banda Lokomotiva com participação especial de Lorival Vitalli

20/12 – Segunda

20h – Banda 5 Minutos

21/12 – Terça

15h – Matinê – Banda 5 Minutos

20h – Banda 5 Minutos

Rio Claro

Desfile das escolas de samba no carnaval de Rio Claro

Ely Venâncio/EPTV

O carnaval de Rio Claro terá três noites de desfiles de escolas de samba: no sábado (18), domingo e terça-feira (21). As apresentações serão na Avenida Brasil, entre as avenidas 50-A e 80-A.

A venda de ingressos é feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Turismo, na antiga estação ferroviária, na Rua 1 com a Avenida 1.

Veja os valores:

Ingresso individual para arquibancada descoberta – R$ 15 por noite; R$ 30 ou R$ 15 mais um pacote de absorvente feminino (com 8 unidades) para três noites;

Ingresso individual para arquibancada coberta – R$ 50 por noite ou R$ 120 para as três noites;

Frisa com 6 lugares – R$ 500 por três noites;

Camarote com 12 lugares – R$ 1.800 por três noites;

Camarote individual – R$ 80 por noite ou R$ 200 por três noites.

Santa Cruz da Conceição

18/2 – 20h – orla da represa Euclides Morelli – apresentação da banda Brazuca Soul e do DJ Zezão

19/2 – 15h – orla da represa Euclides Morelli – matinê com a banda Brazuca Soul e do DJ Zezão

20/2 – 20h – orla da represa Euclides Morelli – apresentação da banda Brazuca Soul e do DJ Zezão

21/2 – 15h – Praça Nicanor Sampaio Albers – Matinê com DJ Niltinho

Santa Lúcia

De sábado a terça-feira, haverá quatro noites de shows ao vivo e duas matinês, na Praça da Matriz.

O evento contará com brinquedos para as crianças, praça de alimentação, estacionamento e uma área reservada para o descanso. A entrada é gratuita.

Santa Rita do Passa Quatro

18/02 – Sábado – Praça da Estação

19h – Horríveis do Samba;

21h – Intervenções artísticas, com o Grupo Fuzuê (Prof.ª Leila Gene Ablen) e o Grupo Balancê;

22h30 – Banda Canossiasom.

19/02 – Domingo – Praça da Estação

17h – Matinê com marchinhas e músicas infantis;

19h30 – Intervenções artísticas, com o Grupo Fuzuê (Prof.ª Leila Gene Ablen), Grupo Balancê e Bloco Afro Ganga Zumba;

21h30 – Banda Kuba Libre.

20/02 – Segunda – Praça da Estação

18h – Carnaval da Saudade;

19h – Confraria do Samba (Escola de Samba de Santa Cruz das Palmeiras)

21h -Intervenções artísticas, com o Grupo Fuzuê (Prof.ª Leila Gene Ablen), Grupo Balancê e Bloco Afro Ganga Zumba;

22h30 – Banda Canossiasom.

21/02 – Terça – Concha acústica (Pça. Zequinha de Abreu)

16h – Grupos Bem Bolado e Doce Palavra;

18h – Subida do Bloco Afro Ganga Zumba na Avenida Severino Meirelles até a Praça da Estação;

21/02 – Terça – Praça da Estação

20h30 – Banda Switch.

São Carlos

Carnaval 2023 terá programação na Praça da XV (foto) e no ginásio Milton Olaio Filho

Prefeitura de São Carlos/Divulgação

17/2 – sexta-feira

Carnafunk – ginásio Milton Olaio Filho

21h – 22h – DJ Andersen

22h – 23h – DJ Ligeiro

23h – 1h – Aline Braga e Banda

1h – 2h – DJ Antony

18/2 – sábado

Sesc

16h – Sambada de reis – com Grupo Manjarra / Cia Mundu Rodá – cortejo guiado por mulheres oferece ao público um grande baile inspirado da dança tradicional pernambucana do Cavalo Marinho

Carnafunk – ginásio Milton Olaio Filho

21h – 22h – DJ Tom

22h – 23h – DJ Andersen

23h – 1h – Caio Mania e banda

1h – 2h – DJ Lavezzo

Praça da XV

18h às 20h- Regina Dias e banda

20h30 às 22h30- Doce Veneno

Santa Eudóxia – Rodoviária

19h às 21h – DJ Anselmo Guedes

21h às 23h – Banda Motivos do Samba

19/2 – domingo

Sesc

16h – Namoradeira Brincante – com Banda Namoradeira – show musical com a presença de bonecos gigantes e palhaços que trazem para o salão a brincadeira de rua muito conhecida pelos foliões dando um colorido especial para o carnaval. Ginásio. Grátis. Lugares limitados com retirada de um ingresso por pessoa a partir das 9h30, na Loja Sesc.

Carnafunk – ginásio Milton Olaio Filho

21h – 22h – DJ Honda

22h – 23h – DJ AnderZ

23h – 1h – Quarta Essência

1h – 2h – DJ Tom

Praça da XV

16h às 19h- Robertinho Mori (marchinhas)

19h45 às 20h45 – Six Alive

21h às 22h30- Maria Butcher

Parque do Bicão

15h às 19h – Matinê DJ Rogério

20/2 – segunda-feira

Sesc

16h – Carnaval para bebês com Mundo Aflora – com Flora Poppovic e Angelo Mundy – coreografias, números de música corporal, instrumentos musicais feitos com sucata e momentos de brincadeiras com a plateia. O repertório combina canções autorais e cantigas/marchinhas tradicionais de Carnaval. Grátis. Lugares limitados com retirada de um ingresso por pessoa a partir das 9h30, na Loja Sesc.

Carnafunk – ginásio Milton Olaio Filho

21h às 22h- DJ Antony

22h às 23h- DJ Lavezzo

23h à 1h – Quarta Essência

1h às 2h- DJ AnderZ

Praça da XV

18h às 20h – Lê Lopes e banda

20h30 às 22h30 – Doce Veneno

21/2 – terça-feira

Sesc

15h – Suno Revirante – com Cia. Suno e convidados – cortejo carnavalesco inusitado que mistura música e circo com números de perna de pau, malabares, mágica, acrobacia e muita palhaçaria.

16h – Carnaval Intergaláctico – com Cia. Viagens Musicais – viagem musical pela Via Láctea que começa na observação das estrelas e constelações, passa pela construção do foguete e até chegar ao espaço sideral para um passeio para conhecer o Sol, a Lua, os planetas e outros astros. Grátis. Lugares limitados com retirada de um ingresso por pessoa a partir das 9h30, na Loja Sesc.

Carnafunk – ginásio Milton Olaio Filho

20h às 21h- DJ Honda

21h às 23h- Caio Mania e banda (+ convidados)

23h às 0h- DJ Ligeiro

Praça da XV

16h às 19h- Robertinho Mori (marchinhas)

20h às 22h- Vinil 78

Santa Eudóxia – Rodoviária

16h às 20h- Matinê DJ Thiago Costa

22/2 – quarta-feira

Água Vermelha – em frente à igreja São Roque

19h às 20h30 – DJ Anselmo Guedes

21h às 23h – Banda Los Pernas

São João da Boa Vista

Os blocos vão tomar conta das ruas de São João da Boa Vista. Veja abaixo como entrar na folia. Não será permitido o uso de recipientes de vidro (como copos e garrafas) no espaço destinado aos blocos.

18/02 – Sábado

14h às 21h – Bloco do Gorillaz – Av. Dr. Durval Nicolau, 726 – Mantiqueira. Contato: (19) 99385-5243

15h às 20h – Bloco Katafolia – Praça Rui Barbosa – Largo Da Estação. Contato: (19) 99161-8469

19/02 Domingo

14h às 21h – Bloco do Pig – Avenida Dona Gertrudes, 437 – Centro – Contato: (19) 99121-0982

14h às 21h – Bloco do Japalove – Rua Frederico Blasi com Rua Duque de Caxias (próximo ao campo) – Primeiro de Maio. Contato: (19) 99178-0507

20/02 Segunda-Feira

14h às 21h – Bloco do Quintal – Av. Dr. Durval Nicolau, 1210 – Mantiqueira. Contato: (19) 99908-2132

14h às 21h – Bloco Vem pro Guanabara – Praça Juscelino Kubitschek de Oliveira (Quadra de Areia) – Jardim Guanabara. Contato: (19) 9 9513-0194

21/02 Terça- Feira

12h às 21h – Bloco Farofatrance – Praça Rui Barbosa – Largo da Estação. Contato: (19)99127-1608

14h às 21h – Bloco Leva Eu – Av. Dr. Durval Nicolau, 738- Mantiqueira. Contato: (19) 99313-4631

São José do Rio Pardo

O Carnaval de Rio Pardo ocorre de 18 a 21 de fevereiro. Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda. Haverá área de lazer, pipoca, praça de alimentação e camarote. Confira a programação:

18/02 – Sábado – Renato & Giovanelli | Maurício Farah | Dj Canellaz

19/02 – Domingo – Fernando Jr Ciskinho | Aderê | Matheus Jorente

20/02 – Segunda-Feira – Jeito Moleque | Victor Miranda | Dj Deyde

21/02 – Terça-Feira – Exalta | Renato & Giovanelli

Tambaú

Entre os dias 17 a 21 de fevereiro, haverá cinco noites de festa e duas matinês, com trios elétricos e bandas, desfiles de escolas de samba, blocos, equipes de dança e DJ.

A folia ocorre no recinto de eventos Antonio Calichio ena praça Santo Antônio.

Tapiratiba

O carnaval de Tapiratiba ocorre na Praça Nossa Senhora da Conceição, (Praça da Concha Acústica). Haverá praça de alimentação todos os dias. Veja a programação:

17/02 – Sexta

21h – Banda Chama o Síndico

18/02 – Sábado

20h – Banda Aquarius

23h – Denis Augusto

19/02 – Domingo

Matinê – Banda Swing Mineiro

20h – Banda Aquarius

23h – Banda Swing Mineiro

20/02 – Segunda

20h – Banda Aquarius

23h – Banda Swing Mineiro

21/02 – Terça

Matinê – Banda KLM

20h – Banda Aquarius

23h – Banda Swing Mineiro

Vittorio Rienzo