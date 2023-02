Foliões aproveitaram as atrações deste ano, o primeiro carnaval com atrações de maior porte desde a pandemia de Covid-19. Veja a programação completa. Carnaval Campinas 2023: veja fotos da folia nos blocos de rua

Os foliões de Campinas (SP) lotaram blocos de rua no carnaval de 2023. A festa era esperada, já que não houve folia com atrações de maior porte por causa da pandemia da Covid-19.

O g1 preparou uma galeria de fotos deste carnaval! Clique acima e confira!

Blocos no distrito de Barão Geraldo foram destaque no fim de semana. A metrópole tem atrações até a próxima terça-feira (21). Clique nos links abaixo para ver a programação.

Bloco Caixeirosas no sábado de carnaval, em Campinas

Helen Sacconi/EPTV

ONDE TEM CARNAVAL NA REGIÃO

Campinas: confira a programação completa em Campinas até 21 de fevereiro

Veja a programação dos ônibus em Campinas durante o carnaval

Carnaval para crianças na região de Campinas: bloquinhos, pintura de rosto e oficinas são atrações; veja programação

Na região: blocos de rua, desfiles e shows para todas as idades; veja programação

Bloco Tomá na Banda no carnaval 2023 em Campinas

Helen Sacconi/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Mata