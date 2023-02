Carnaval: ‘crianças devem sempre estar acompanhadas por um responsável’, diz Corpo de Bombeiros de SE

O alerta é para evitar desaparecimentos e afogamentos. Bombeiros orientam banhistas nas praias de Sergipe

Corpo de Bombeiros

Durante o Carnaval, os adultos devem redobrar a atenção com as crianças para que não ocorram desaparecimentos ou afogamentos. O alerta é do Corpo de Bombeiros de Sergipe.

Segundo os Bombeiros, nas praias ou balneários, os pequenos devem ficar a uma distância em torno de um braço do adulto, além de estarem devidamente identificados.

“As crianças devem sempre estar acompanhadas por um responsável e, de preferência, identificadas com uma pulseira com nome, responsável e telefone para contato”, disse o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Jairo Cruz.

Ainda segundo o coronel, ao encontrar uma criança perdida, deve-se conduzi-la, de imediato, ao posto guarda-vida mais próximo, ou posto policial ou guarda municipal.

O Corpo de Bombeiros pode ser acionado através do número 193. As equipes presentes nos locais de banho também devem ser solicitadas nas situações de urgência.

