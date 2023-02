Carnaval da natureza: biomas brasileiros têm personagens dignos de estarem em escolas de samba; veja o vídeo

Confira algumas espécies e diga qual escola você elegeria nesse carnaval da mata. Carnaval da Mata

Carnaval é arte, cor e vida. Tudo a ver com a natureza abrigada por nossa rica fauna com beleza exuberante. Com danças repletas de saltos acrobáticos, plumas em tons brilhantes e a sinfonia de sons, o palco da mata mostra que tem grandes candidatos para compor enredos dignos de escolas de samba.

Carnaval da Mata: Biomas brasileiros têm personagens dignos de estarem escolas de samba

Por isso, o Terra da Gente decidiu colocar algumas espécies que são a cara do Carnaval para desfilar. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, cada bioma reúne representantes magníficos. Veja o vídeo acima e responda na enquete: qual você escolheria para ser campeão desse carnaval da natureza?

Conheça mais sobre os concorrentes e destaques das passarelas.

Galo da Serra, flagrado pela equipe do programa Terra da Gente

Wilson Aiello/EPTV

Amazônia

Araponga-da-amazônia: A plumagem branca, o abdômen definido e um barbilhão de dez centímetros amarrado ao bico até podem parecer os traços de mais destaque da araponga-da-Amazônia. Mas é o canto de duas notas emitido por ela que se destaca. A vocalização é mais alta que a turbina de um avião a jato. O som chega a medir 125 decibéis, enquanto a turbina de um avião mede 110 decibéis.

Galo-da-serra: a plumagem do macho é completamente exuberante. Com um laranja intenso e um topete extravagante ele se destaca no verde da mata.

As seriemas se alimentam de insetos e pequenos vertebrados.

Vitor Fonseca/Arquivo Pessoal

Cerrado

Seriema: Não haveria melhor representante para esse bioma. Exibindo seus 90 centímetros, ela possui uma crista formada por um tufo de penas, com cerca de 10 centímetros. E uma curiosidade: é uma das poucas aves com pestanas. Ela tem outra característica bem marcante. Seu canto que funciona como sexto sentido. No campo, ouvir o canto de uma seriema é aviso de que vem chuva por aí.

Campainha-azul: seu nome científico faz menção à coloração da plumagem em que no latim significa “da cor do céu”. Tão poético que parece até enredo de escola de samba.

Soldadinho-do-araripe é ave exclusiva do Ceará.

Ciro Albano

Caatinga

Arara-azul-lear: endêmica do nordeste da Bahia, região da Caatinga, é um pouco menor que a arara-grande, mas possui uma cauda longa e um bico poderoso. Sua cor de azul-anil é bem predominante, fazendo essa espécie se destacar em seu ambiente natural: locais compostos por grandes paredões de arenito cheios de fendas.

Soldadinho-do-araripe: suas cores em preto e branco e seu imponente topete vermelho mostram a exuberância dessa ave de apenas 15 centímetros. A espécie que foi redescoberta há 25 anos na Chapada do Araripe, região nordeste do Brasil.

Tangará-dançarino

Fantástico

Mata Atlântica

Tangará-dançarino: mostra que tem samba no pé. A chegada da fêmea marca a execução de uma dança ensaiada muitas vezes. A apresentação reúne até oito machos que se alinham em fila. Um a um eles dão saltos e seguem de costas até repetir a mesma ordem da fila. Isso pode ser feito várias vezes. Os passos são sincronizados.

Maria-leque: quando exibe seu belo topete adquire um aspecto majestoso e imponente. Essa espécie sem dúvida nasceu pronta para o Carnaval. É considerada uma das aves mais belas do Brasil.

A papa-piri era uma das aves que Rodrigo sonhava em fotografar.

Rodrigo Pacheco/Arquivo Pessoal

Pampa

Papa-piri: apesar de seu tamanho de apenas 10 centímetros essa ave é inconfundível por sua plumagem colorida que carrega oito cores. Na região das costas possui um tom verde brilhante, mesclando cores diversas que mudam conforme a inclinação da ave e intensidade da luz do sol.Seu nome significa: do (guarani) tachuri, tarichú = nome indígena guarani para várias aves de pequeno porte; e do (latim) rubi, rubeus = vermelho; e gaster, gastris = barriga. Ou seja, Pequeno pássaro com barriga vermelha.

Cardeal-do-banhado: conhecido também por capitão, do-ré-mi, joão-pinto-do-brejo e soldado, possui cerca de 23 centímetros de comprimento. Mas o que mais chama atenção na sua aparência física, além do bico pontiagudo, asas largas e cauda comprida, é mesmo a cor: negro, ele possui a cabeça, o peito e as calças escarlates. Outra curiosidade: costuma martelar os troncos com a mesma desenvoltura de um pica-pau. Só tem um senão: costuma voar com certa dificuldade, até em função do tamanho de suas asas.

O tuiuiú é ave símbolo do Pantanal

Renato Rizarro

Pantanal

Tuiuiú: ave símbolo do Pantanal, chega a 1,60 metros de altura e a 3 metros de envergadura, elas podem pesar até 8 kg. É, sem dúvida, a maior ave do pantanal com a capacidade de voar. E as cores são um detalhe à parte. Uma beleza literalmente grandiosa.

Arara-vermelha: Com sua mistura de cores intensas, a arara-vermelha chama atenção aos olhos de quem a vê. Geralmente utiliza o bico como o terceiro pé e usa as patas para segurar o alimento. Mas, além de beleza e habilidade, ela desempenha uma função importante: a dispersão de semente que garante o ciclo de vida dessas plantas.

