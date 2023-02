As atrações são gratuitas e serão realizadas na avenida Tiradentes, no centro da cidade. Carnaval de Bom Jesus dos Perdões terá concurso de fantasias e blocos

Depois de dois anos, a Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões (SP) confirmou a volta do carnaval na cidade e divulgou a programação oficial.

Entre as atrações, se destacam concurso de fantasias e de blocos e música ao vivo com bandas e DJs (confira a programação completa abaixo).

As atividades são gratuitas e serão realizadas na avenida Tiradentes, no centro da cidade, entre a tarde e a noite. A entrada e participação nos eventos é gratuita.

De acordo com a secretaria de turismo do município, é permitida a presença de cooler, desde que não haja garrafas e utensílios de vidro.

Programação completa

18/02 (sábado):

16h: Bateria Show

20h: banda Mika Loka

19/02 (domingo):

16h: Bateria Show

18h: concurso de fantasias infantis

20h: banda Mika Loka

20/02 (segunda-feira):

16h: DJ Ronaldo Lima

17h: concurso de blocos

20h: banda Mika Loka

21/02 (terça-feira):

16h: DJ Ronaldo Lima

17h: concurso de blocos

19h: premiação dos concursos

20h: banda Mika Loka

