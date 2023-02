Carnaval de Macau é aberto com show de Solange Almeida no tradicional mela-mela; veja fotos

Programação segue até a próxima terça-feira (21) em diferentes polos da cidade. Solange Almeida na abertura do carnaval de Macau em 2023

Canindé Soares

Com um trio elétrico animado pela cantora Solange Almeida e acompanhado por uma multidão, o Carnaval de Macau retornou neste sábado (18).

A programação segue até a próxima terça-feira (21), com música na praia de Camapum, trio no circuito do Mela-Mela e Frevo na Praça da Conceição.

Assim que ouviram as primeiras batidas e acordes da banda de Solange Almeida no final da tarde deste sábado, na Avenida Centenário, os foliões se jogaram na frente, nas laterais e atrás do trio elétrico, muitos já lambuzados de mel – tradição que deu origem ao nome “mela-mela”.

No percurso pelo Anel Viário da cidade, a presença dos blocos alternativos deixou a festa ainda maior, cheia de cores e ritmos.

No final da noite, a folia continuou no ritmo do frevo, na Praça da Conceição, onde se concentraram centenas de foliões, para acompanhar a apresentação da Orquestra Ouro Branco no palco.

Confira a programação até a terça-feira (21).

Domingo (19)

Polo Praia de Camapum – 13h – Eliana Show

Circuito Mela-Mela – 17h

– Alinne Reis

– Lucas Boquinha

Polo Praça da Conceição-23h – Orquestra Manguesart

Segunda (20)

Polo Praia de Camapum -13h – Chico Tácio

Circuito Mela-Mela – 17h

– Giannini Alencar

– Som e Balanço

Polo Praça da Conceição – 23h – Orquestra Sempre Alerta

Terça (21)

Polo Praia de Camapum – 13h – Luciléia Silva & Moreninho dos Teclados

Circuito Mela-Mela – 17h

– Dan Ventura

– Banda Pretta

Polo Praça da Conceição – 23h – Leão Neto e Banda Mestre Avelino

