Carnaval de Natal: Cavaleiros, Michele Andrade e Fundo de Quintal são atrações desta sexta-feira (17)

Polos da Redinha e Ponta Negra devem atrair maiores públicos neste segundo dia de carnaval na capital potiguar. Largo do Atheneu, Centro Histórico e Rocas também têm programação. Cavaleiros do Forró é atração no Polo Redinha

Divulgação

A sexta-feira (17) de carnaval de Natal vai celebrar o samba do grupo Fundo de Quintal no palco principal do Polo Ponta Negra, a partir das 23h. Sueldo Soares faz o show de abertura, às 21h.

Na Redinha, tem muito forró com Cavaleiros do Forró e Michele Andrade, a partir das 22h.

Mais cedo, a partir das 17h30, Junior Groovador e a Banda Detroit se apresentam no Palco Espaço Cultural Ruy Pereira. Dodora Cardoso canta às 21h30 no Palco Praça Sete de Setembro, também no Centro Histórico.

Também tem shows nos polos de Petrópolis, com Perfume de Gardênia e Martins, e das Rocas, com a Fobica do Jubila.

Veja a programação da sexta-feira (17):

Polo Petrópolis – Largo do Atheneu

Sexta-feira (17)

19h – Perfume de Gardênia

21h – Martins

22h30 – Orquestra das Marchinhas

Polo Ponta Negra – Palco Praça do Gringos

Sexta-feira (17)

19h – Orquestra Terra do Sol convida Banda do Giba

21h – Sueldo Soaress

22h30 – Fundo de Quintal

Polo Centro Histórico – Palco Praça Sete de Setembro

Sexta-feira (17)

16h – Cortejo do Nação Zamberacatu e Folia de Rua

19h30 – Afoxé Oxum Panda

21h30 – Dodora Cardoso

Polo Centro Histórico – Palco Espaço Cultural Ruy Pereira

Sexta-feira (17)

17h30 – Junior Groovador

19h30 – Banda Detroit

Polo Centro Histórico – Palco Beco da Lama

Sexta-feira (17)

17h – Cocada de Iá Iá (Bloco Junteiro de Afoxé)

18h30 – Rousi Flor de Caeté

20h – Carnarosas

21h30 – Rafael Almeida

Polo Redinha – Palco Buiú

Sexta-feira (17)

20h – Zé Hilton Frevo Sanfonado

22h – Cavaleiros do Forró

0h – Michele Andrade

Polo Redinha – Palco Praça do Cruzeiro

Sexta-feira (17)

19h – Orquestra Terra do Sol

21h – Dudu Galvão

23h – Rildo Lima

Polo Rocas

Sexta-feira (17)

19h – Mestre Zorro (Concentração Bloco As Guerreiras)

22h30 – Fobica do Jubila

Vito Califano