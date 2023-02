carnaval-de-porto-alegre:-restam-apenas-ingressos-para-camarote

Desfile das escolas de samba está marcado para os dias 3 e 4 de março, no Complexo Cultural do Porto Seco, Zona Norte da Capital. Escolas desfilam no próximo fim de semana em Porto Alegre

Tainara Caceres/Uespa

Os ingressos para o Carnaval de Porto Alegre 2023 estão praticamente esgotados. Restam apenas camarotes. Os preços variam entre R$ 3,5 mil e R$ 4 mil e cada ingresso permite a entrada de 20 pessoas no camarote. O acesso é válido para as duas noites.

As entradas podem ser adquiridas no site.

Os desfiles das escolas de samba acontecem nos dias 3 e 4 de março, próxima sexta e sábado, no Complexo Cultural do Porto Seco, Zona Norte de Porto Alegre, na sexta a partir das 20h e no sábado às 19h20. Veja a ordem das escolas abaixo.

A Prefeitura de Porto Alegre chegou a disponibilizar entradas gratuitas para a arquibancada, mas elas terminaram em poucos dias.

Horários dos desfiles

3 de março

20h – Acadêmicos da Orgia

20h50 – Mocidade da Lomba do Pinheiro

21h40 – Praiana

22h30 – Império da Zona Norte

23h20 – Copacabana

00h10 – Bambas da Orgia

01h20 – Fidalgos & Aristocratas

02h30 – Acadêmicos de Gravataí

03h40 – Imperatriz Dona Leopoldina

04h50 – Unidos da Vila Isabel

4 de março

19h20 – Os Comanches

20h – Protegidos de Princesa Isabel

20h50 – Filhos de Maria

21h40 – Samba Puro

22h30 – União da Tinga

23h20 – Unidos da Vila Mapa

00h10 – Império do Sol

01h20 – Imperadores do Samba

02h30 – União da Vila do IAPI

03h40 – Estado Maior da Restinga

04h50 – Realeza

Mata