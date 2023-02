Carnaval de Santos 2023: veja os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial na íntegra

O g1 Santos e a TV Tribuna transmitiram ao vivo o desfile das escolas de samba de Santos, que aconteceram nos dias 10 e 11 de fevereiro na passarela do samba Dráuzio da Cruz. Cinco escolas de samba do Grupo Especial do carnaval de Santos, no litoral de São Paulo, desfilaram na Passarela Dráusio da Cruz neste sábado (11)

Alex Ferraz

O g1 Santos e a TV Tribuna, afiliada da Globo na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, transmitiram ao vivo o desfile das escolas de samba de Santos, que aconteceram nos dias 10 e 11 de fevereiro na passarela do samba Dráuzio da Cruz. Já tradicional no g1 Santos, essa foi a primeira vez na história que os desfiles terão transmissão pela TV Tribuna.

No primeiro dia de desfiles, na sexta-feira (10), as agremiações do Grupo de Acesso se apresentaram a partir das 20h, nesta ordem: Dragões do Castelo, Unidos da Zona Noroeste, Bandeirantes do Saboó e Vila Mathias. Confira aqui detalhes do primeiro dia do desfile do Grupo de Acesso.

Em seguida, entraram na passarela as escolas do Grupo Especial: Brasil, Amazonense, X-9 e Mãos Entrelaçadas. Confira aqui detalhes do primeiro dia desfile do Grupo Especial.

Já no sábado (11), as primeiras agremiações a entrarem na passarela também foram as do Grupo de Acesso: Padre Paulo, Império da Vila e Imperatriz Alvinegra. Confira aqui detalhes do segundo dia de desfile das escolas do Grupo de Acesso.

Em seguida, vieram as escolas do Grupo Especial: Sangue Jovem, Unidos dos Morros, Real Mocidade, Independência e União Imperial. Confira aqui detalhes do segundo dia de desfile das escolas do Grupo Especial.

Vito Califano