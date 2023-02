Todas as atração são gratuitas e a maioria delas será realizada na Praça da Matriz, no Centro. Carnaval de São José do Barreiro terá matinês na praça e blocos

Divulgação/Prefeitura de São José do Barreiro

A Prefeitura de São José do Barreiro (SP) divulgou nesta sexta-feira (10) a programação do carnaval que será realizado na cidade depois de três anos: a folia não aconteceu em 2021 e 2022.

As atrações contam com música ao vivo, shows, apresentações, matinês e desfile de cinco blocos, um em cada dia de festividade. (confira a programação completa abaixo).

A maioria das atividades serão realizadas na Praça da Matriz, que fica no centro da cidade. Além deste local principal, os bairros Formoso e Balneário Água Santa também receberão atrações.

De acordo com a secretaria de cultural e turismo do município, todo o evento é gratuito e destinado às famílias da região.

Divulgação/Prefeitura de São José do Barreiro

Programação completa

17/02 (sexta-feira):

19h: abertura oficial do carnaval

20h: Bloco Abre Alas

23h: show da banda Teresa Cristina

18/02 (sábado):

13h: sonorização no bairro Formoso e Balneário Água Santa

14h: matinê na praça com a banda Teresa Cristina

20h: Bloco Vai Quem Qué

23h: show da banda São Paulo Show

19/02 (domingo):

13h: sonorização no bairro Formoso e Balneário Água Santa

14h: matinê na praça com a banda O Circo Chegou

16h: show do grupo Toke de Samba

20h: Bloco Camisas e Pé Inchado

23h: show da banda São Paulo Show

20/02 (segunda-feira):

13h: sonorização no bairro Formoso e Balneário Água Santa

14h: matinê na praça com a banda Big Band da Mantiqueira e grupo Toke de Samba

20h: Bloco As Puritanas

23h: show da banda Mistureba

21/02 (terça-feira):

13h: sonorização no bairro Formoso e Balneário Água Santa

14h: matinê na praça com a banda Big Band da Mantiqueira

20h: Bloco Os Mascarados

23h: show da banda Mistureba

