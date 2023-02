As atrações são gratuitas e serão realizadas na Praça da Matriz, no centro da cidade. Carnaval de Silveiras terá matinês e shows de noite com o grupo Saxsom Folia

A Prefeitura de Silveiras (SP) divulgou a programação de carnaval da cidade com matinês e shows ao vivo do grupo Saxsom Folia, que se apresentará todos os dias.

Ao longo dos quatro dias, o grupo fará apresentações com início às 21h. No domingo (19) e terça-feira (21) serão realizadas matinês a partir das 15h (confira todos os detalhes abaixo).

Segundo a secretaria de cultura e turismo do município, as atrações são gratuitas e serão realizadas na Praça da Matriz, na região central.

Programação completa

18/02 (sábado):

21h: show do grupo Saxsom Folia

19/02 (domingo):

15h: matinê do grupo Saxsom Folia

21h: show do grupo Saxsom Folia

20/02 (segunda-feira):

21h: show do grupo Saxsom Folia

21/02 (terça-feira):

15h: matinê do grupo Saxsom Folia

21h: show do grupo Saxsom Folia

