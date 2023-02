‘Carnaval de todos’: confira programação dos blocos de rua em seis pontos de Boa Vista

Com 4 dias de folia, das 17h à 00h, e 26 blocos de rua espalhados por seis pontos da capital, a programação inicia no sábado (18) e encerra na terça-feira (21). Carnaval acontece em seis locais diferentes durante 4 dias

SEMUC/PMBV

O “Carnaval de todos”, promovido pela prefeitura de Boa Vista, inicia neste sábado (18). Com 4 dias de folia, das 17h à 00h, e 26 blocos de rua espalhados por seis pontos da capital, a programação encerra na terça-feira (21) (Confira a programação completa abaixo).

A festa de rua chamada será no formato simultâneo para a “participação dos foliões que moram em bairros diferentes” e “integrando todos ao carnaval”, segundo a prefeitura. Em anos anteriores, a festa se concentrava na avenida Ene Garcês, no Centro da cidade.

Os circuitos serão na avenida Ville Roy; praça Aderval da Rocha (Nova Canaã); praça Cabos e Soldados (Caranã); praça Maria da Penha (Jóquei Clube); praça do Nova Cidade e na praça Chico do Carneiro (bairro dos Estados).

Na avenida Ville Roy, o percurso será próximo ao cruzamento com a avenida Governador Anchieta e seguirá até o final da avenida em direção ao shopping localizado na via.

Dia 18/02

Ville Roy – Bloco Canaimé (Banda Elos); Bloco Gigantes da Folia (Banda Resenha do Samba); Paçoca da Cúpula, 20h (Banda Ousadia na Pegada);

Praça do Nova Cidade – Bloco dos Papudinhos (John Mayson e Banda); Atração musical Reinaldo e Danilo

Praça Cabos e Soldados – Bloco do Transplantado, 18h; (Renato Poeske e Banda) Bloco Mamãe Eu Quero Brincar (Anne Louise Sanfoneira);

Praça Maria da Penha – Bloquinho da Ousadia (Banda Ousadia na Pegada); Atração musical: Banda Confete e Serpentina;

Palco Aderval da Rocha – Bloco Folia Caipira (Regina Lima e Banda); Bloco do Mujica, 20h (Banda Bodó Valorizado).

Dia 19/02 – A partir das 17h

Ville Roy – Bloco do Poeske, 17h (Juninho Pegada e Banda); Bloco da Felicidade, 18h (Estevão Alves e Banda) Bloco Gigantes da Folia, 17h (Banda Resenha do Samba);

Praça do Nova Cidade – Atração Musical: Banda Luna; Bloco Nona Banana (Banda Forró do Patrão);

Praça Cabos e Soldados – Bloco do Dente de Leite (Banda Xama na Pegada); Atração musical: Banda Pagode com Stylo;

Praça Maria da Penha – Bloco dos Papudinhos (John Mayson e Banda); Bloco Beijo Bom (Renato Poeske e Banda);

Palco Aderval da Rocha – Bloco Deuses na Folia (Dithania); Bloco Tepequem (DK e Banda);

Praça do Bairro dos Estados – Bloquinho Pet & Kids do Caramelo17h; Bloco da Carretinha Infantil da Duda.

Dia 20/02 – A partir das 17h

Ville Roy – Bloco do Mujica, 17h (Banda Bodó Valorizado); Bloco Anjos Foliões – PCD (Banda Pegada de Patrão); Cê Tá Dentro Deixa (Orion e Banda);

Praça do Nova Cidade – Atração Musical: Márcio Alexandre; Atração Musical: Grupo Maneiras

Praça Cabos e Soldados – Bloco da Maisena (Banda Fuzuêra); Bloco Os Bambas na Avenida (Juninho Pegada e Banda);

Praça Maria da Penha – Atração Musical: Fabinho Farias Bloco do Clima (Grupo Climatizando);

Palco Aderval da Rocha – Atração Musical: Euterpe e Banda Atração Musical: Nova Opção.

Dia 21/02- A partir das 17h

Ville Roy – Bloco Canaimé (Banda Elos); Bloco da Carretinha (Banda Fuzuêra); Bloco do Twitter, 18h; Bloco do Servidor (Leka Denz); Bloco Fla Folia (Banda Pagode com Stylo);

Praça do Nova Cidade – Bloco Mamãe Eu Quero Brincar (Anne Louise Sanfoneira; Atração Musical: Ellen e Banda;

Praça Cabos e Soldados – Bloco Dente de Leite (Banda Xama na Pegada); Bloco Nona Banana (Orion e Banda);

Praça Maria da Penha – Atração Musical: Brisiane e Banda; Atração Musical: Felipe Cardoso e Banda;

Palco Aderval da Rocha – Bloco Coração Folia (Dithania); Bloco Beijo Bom (Fagner França).

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vito Califano