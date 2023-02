Carnaval de Ubatuba terá opções de blocos, matinês e bailes; confira

Abertura da programação será com o 16º Festival de Marchinhas Carnavalescas. Carnaval em Ubatuba

Divulgação / Fundart

A cidade de Ubatuba se prepara para realizar os eventos de carnaval de 2023. A programação ocorre de 16 a 21 de fevereiro e conta com festival de marchinhas, bailes, matinês e blocos.

A abertura do carnaval será com o 16º Festival de Marchinhas Carnavalescas que acontece de 16 a 18 de fevereiro na Praça da Matriz, no Centro, a partir das 21h. São mais de 30 composições selecionadas para o evento, com apresentações divididas entre quinta e sexta-feira.

Haverá premiação para as três melhores canções, melhor intérprete, melhor fantasia e a música mais aclamada pelo povo.

Outro destaque do ano, segundo a prefeitura, será o ‘Carnalegria’ na Maranduba, que levará muita música para a região sul com participação de DJs e trio elétrico.

Programação completa:

Praça da Matriz (Centro)

Festival de Marchinhas Carnavalescas – dias 16, 17 e 18/02 (a partir das 21h)

Matinê Infantil – dia 19 das 15h30 às 18h; 20 e 21 das 15h30 às 19h30

Baile de Carnaval – dia 19 a partir das 21h20; dias 20 e 21 a partir das 20h

Ginásio do Tubão

Matinê do Esporte – dia 18 a partir das 15h

Baile da melhor idade (pulo de carnaval) – dia 18 a partir das 20h

Maranduba

‘Carnalegria’ – dias 17, 18, 19 e 20 às 19h

Blocos carnavalescos

Bloco Galo da Meia-Noite: dia 17 às 21h, no Perequê-Açu

Bloco da Caxorrada: dia 18 às 21h, no Centro

Bloco Quarta Tem: dia 18 às 20h, no Perequê-Açu

Bloco Grito de Folia: dias 18 e 19, às 20h, no Rio Escuro

Bloco Pifão: dias 18 e 20, às 19h, no Lázaro

Bloco do Malandrão: dia 18 às 15h, no Estaleiro

Bloco Lili Carabina: dia 19 às 14h, no Lázaro

Bloco ‘Si ta bom…ta bom’: dias 19 e 21, às 19h, no Lázaro

Bloco Kai&çara: dia 19 às 19h, no Sertão da Quina)

Bloco Maracatu Itaomi: dia 19 às 16h, no Centro

Bloco Galinha Caiçara: dia 19 às 20h, no Centro

Bloco Lambe Lambe: dia 19 às 21h, no Centro / dia 20 às 13h, no Tenório

Bloco Reprovados: dia 19 às 21h, no Perequê-Açú

Escola de Samba Mocidade Alegre Itaguá: dia 19 às 20h, no Itaguá

Bloco Vai Quem Quer: dia 19 às 19h, no Camburi

Bloco Carnasertão: dia 20 às 19h, no Sertão da Quina

Bloco Bonde Marchinha: dia 20 às 20h, no Centro

Bloco da Caxorrada: dia 20 às 21h, no Centro

Bloco das Águas: dia 21 às 14h, no Perequê-Açú

Bloco Bola de Neve: dia 21 às 10h, na Praia Grande

Bloco Carnaveloso: dia 21 às 15h, na Ilha dos Pescadores

Bloco Rhassgados: dia 21 às 21h, no Perequê-Açú

Bloco Cuscuz do Patto: dia 22 às 18h, no Centro

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Ferla