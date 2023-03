carnaval-de-uruguaiana:-veja-os-enredos-das-escolas-de-samba

Festa acontece nos dias 9, 10 e 11 de março. Oito escolas desfilam pelas ruas da cidade. O Carnaval de Rua de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, acontece nesta semana, na quinta (9), sexta (10) e sábado (11). Oito escolas desfilam no evento que é conhecido como o mais famoso carnaval do interior do estado. Neste ano, o Carnaval fora de época de Uruguaiana completa 18 anos.

Veja abaixo os enredos das oito escolas de samba:

Unidos da Cova da Onça

A Unidos da Cova da Onça, atual campeã do Carnaval, traz um enredo inspirado no Orixá africano Atotô Ajuberô, que é reconhecido como o senhor da cura.

Conheça a Cova da Onça, escola campeã do último Carnaval de Uruguaiana

Unidos da Ilha do Marduque

Vice-campeã da última edição, a Unidos da Ilha do Marduque vai cantar sobre a ancestralidade que ecoa nos tambores sagrados da ilha.

Com oito títulos, Ilha do Marduque se prepara para mais um desfile

Imperadores do Sol

A caçula das escolas de samba, a Imperadores do Sol, vai desfilar com o enredo “Força da Vida, Ouro da Terra”, perguntando para os foliões: “O que é ouro para você?”.

Imperadores do Sol, escola de samba de Uruguaiana

Divulgação/Imperadores do Sol

Deu Chucha na Zebra

O samba enredo da escola Deu Chucha na Zebra vai trazer para o Carnaval o “Brasil Sertanejo”.

Deu Chucha na Zebra, escola de samba de Uruguaiana

Divulgação/Deu Chucha na Zebra

Os Rouxinóis

A escola de samba mais antiga da cidade, Os Rouxinóis vai celebrar os seus 70 anos de história, dizendo que é no palácio do samba, como é chamada a quadra da escola, onde mora a felicidade.

Os Rouxinóis, escola de samba de Uruguaiana

Divulgação/Os Rouxinóis

Bambas da Alegria

A Bambas da Alegria vai homenagear o protetor dos animais, São Francisco de Assis, transformando oração em samba-enredo.

Conheça a escola Bambas da Alegria que representa a Vila Júlia, de Uruguaiana

Apoteose do samba

A Apoteose do Samba vai cantar sobre a lenda da Fênix e o renascer do Carnaval.

Do bairro Santo Antônio para a Avenida: conheça a Apoteose do Samba

Império Serrano

A Império Serrano vai promover um grande baile de máscaras durante o desfile de 2023.

Império Serrano, escola de samba de Uruguaiana

Divulgação/Império Serrano

