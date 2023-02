Carnaval deve ampliar movimento nas estradas do Vale do Paraíba e Litoral Norte de SP

Movimento deve ser ampliado entre esta sexta-feira (17) e se estende até quarta-feira (22). Tamoios deve ter movimento intenso ao longo do carnaval

João Mota/TV Vanguarda

A folga de carnaval deve ampliar o movimento nas principais rodovias da região, especialmente na Oswaldo Cruz e Tamoios, que levam às cidades do litoral.

As concessionárias que administram as estradas divulgam informações sobre a expectativa de trânsito e os melhores horários para os motoristas.Veja a expectativa de movimento e a situação das principais estradas da região:

Tamoios

Na Rodovia dos Tamoios (SP 099), que liga o Vale a Caraguatatuba, cerca de 226 mil veículos deverão trafegar pela via entre os dias 17 e 22 de fevereiro.

As obras na pista serão suspensas nos dias 17 e 18 no sentido Litoral. No sentido São José dos Campos elas serão paralisadas na terça-feira (21) e quarta-feira (22), até às 14h.

No trecho da serra, as obras não acontecerão na sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19), no sentido Litoral. No percurso sentido de São José serviços interrompidos também no trecho da serra no domingo (19), na terça (21) e até as 14h de quarta (22).

Para o carnaval, não será permitido o tráfego de veículos de carga no sentido Litoral das 8h ao meio-dia no sábado (18) e na terça-feira (21). No sentido São José será das 15h às 23h no domingo (19) e na terça-feira (21).

A concessionária que administra a Rodovia dos Tamoios disponibiliza, no site, imagens em tempo real de câmeras em diversos pontos da via para que os motoristas possam ver as condições do trânsito.

Oswaldo Cruz

Na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), que liga Taubaté a Ubatuba, a expectativa é que devam passar mais de 79 mil motoristas de sexta até quarta-feira. Veja abaixo a recomendação dos melhores horários para viajar na rodovia:

Sexta-feira (17/02): 0h às 14h e 22h a 0h;

Sábado (18/02): 0h às 8h e 20h a 0h;

Domingo (19/02): 0h às 8h e 20h a 0h;

Segunda-feira (20/02): 0h às 14h e 22h a 0h;

Terça-feira (21/02): 0h às 10h e das 22h a 0h;

Quarta-feira (22/02): 0h às 08h e 18h a 0h.

Dutra

Na Via Dutra, a expectativa é que mais de 330 mil veículos deixem a capital paulista para o carnaval. No mesmo período, a previsão de saída da capital fluminense é de 197 mil veículos para o feriado.

Os pontos com obras na rodovia também irão ter a manutenção suspensa para evitar transtornos.

Previsão de tráfego na saída – São Paulo

Sexta-feira (17/02) – horário de pico das 13h às 20h – 10.770 veículos por hora

Sábado (18/02) – horário de pico das 6h às 14h – 10.148 veículos por hora

Previsão de tráfego no retorno à capital Paulista

Quarta-feira (22/02) – horário de pico das 7h às 13h – 7.967 veículos por hora

Previsão de tráfego na saída – Rio de Janeiro

Sexta-feira (17/02) – horário de pico das 14h às 19h – 6.269 veículos por hora

Sábado (18/02) – horário de pico das 7h às 12h – 6.062 veículos por hora

Previsão de tráfego no retorno à capital Fluminense

Quarta-feira (22/02) – horário de pico das 11h às 17h – 4.711 veículos por hora

Fernão dias

A concessionária Arteris Fernão Dias estima que mais de 1,5 milhão de veículos passem pela BR-381 entre São Paulo e Belo Horizonte.

O pico previsto na saída será na sexta (17) e sábado (18). No retorno, 259 mil veículos são esperados na terça-feira (21) e 252 mil na quarta-feira de cinzas (22). A expectativa é que o fluxo seja mais intenso no trecho paulista entre Guarulhos e Bragança Paulista.

Horários de maior movimento:

Quinta-feira (16/02) – das 18h às 23h;

Sexta-feira (17/02) – das 14h às 20h;

Sábado (18/02) – das 7h às 15h;

Terça-feira (21/02) – das 16h às 20h;

Quarta-feira (22/02) – das 7h às 12h.

Carvalho Pinto

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, a expectativa da Ecopistas para o período de carnaval é que cerca de 1,5 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos, entre sexta (17) e terça-feira (21).

Em direção ao interior, o fluxo deve ser mais intenso na sexta-feira (17), das 12h às 20h. Já no retorno, o fluxo de veículos deve aumentar na segunda (20), das 11h às 19h, e na quarta (22), das 12h às 20h.

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Vito Califano