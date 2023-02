Carnaval deve ter 537 mil veículos nas rodovias da região de Piracicaba; veja horários de pico

A partir desta sexta-feira (17), a movimentação começa a aumentar nas estradas, segundo estimativas das concessionárias. Orientação é ter cautela no trânsito. Rodovia Geraldo de Barros, na entrada de Piracicaba

Edijan Del Santo/EPTV

As principais rodovias da região de Piracicaba (SP) devem ter pelo menos 537 mil veículos ao longo dos dias de Carnaval. A partir desta sexta-feira (17), a movimentação começa a aumentar nas estradas, segundo estimativas das concessionárias.

Os trechos administrados passam por Piracicaba, Limeira (SP), Engenheiro Coelho (SP), Rio Claro (SP), São Pedro (SP), Itirapina (SP) e Salto (SP) nas seguintes pistas:

Rodovia Geraldo de Barros (SP-304)

Rodovia Hermínio Petrin (SP-308)

Rodovia do Açúcar (SP-308)

Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147)

Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147)

Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101)

Rodovia Cornélio Pires (SP-127)

Horários de pico

Segundo a Eixo SP, concessionária responsável por alguns dos trechos citados, o horário de maior movimento na saída para o Carnaval é das 16h às 19h na sexta-feira e das 7h às 12h no sábado. No retorno do feriado, o pico de tráfego deverá ocorrer na terça-feira, entre 14h e 19h.

A concessionária ressalta que as rodovias entre Piracicaba, São Pedro e Charqueada devem ter a passagem de 150 mil veículos, um movimento 40% maior do que o normal.

Já na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), que liga Rio Claro a Tatuí, passando por Piracicaba e outras cidades da região, a AB Colinas estima um total de 84 mil veículos no feriado.

Os horários de pico no trecho vão ser entre 18h e 24h da sexta-feira e das 6h às 12h do sábado. Durante a volta, o horário de maior movimento promete ser entre 18h e 22h da terça-feira.

Conforme a concessionária Intervias, que administra a SP-147 entre Piracicaba e Itapira, o trecho deve receber cerca de 155 mil veículos ao longo do feriado. O movimento deve ser mais intenso a partir das 14h de sexta e também durante toda a manhã da quarta, no retorno dos foliões.

Segundo a Rodovias do Tietê, que administra pelo menos dois trechos da região de Piracicaba, a Rodovia do Açúcar (SP-308) deve receber 92 mil veículos nos dias de Carnaval. Já na Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), entre Campinas e Tietê, serão cerca de 56 mil veículos.

Os horários de pico começam a partir de 19h na sexta, até 22h. No sábado, das 6h às 11h. Já na volta do feriadão, o maior movimento nas estradas começa às 16h da terça-feira.

A Autoban, concessionária responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, espera receber 1 milhão de veículos em todo sistema ao longo do Carnaval. A concessionária não faz estimativas de trechos específicos, como o que passa por Limeira (SP).

Dicas de segurança

Atenção ao limite de velocidade e nos momentos das ultrapassagens, quando são feitas em trechos de pistas simples.

Fazer uma verificação cuidadosa de alguns itens essenciais para o bom funcionamento dos veículos e para a segurança dos ocupantes.

Cuidados como verificar o sistema de freios, calibragem de pneus, nível do óleo, da água e os sistemas de iluminação e de sinalização do veículo são indispensáveis para garantir uma viagem tranquila e segura.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

pappa2200