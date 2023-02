carnaval:-documentos-perdidos-durante-a-folia-podem-ser-recuperados-nos-correios-de-sergipe

Quem encontrar algum documento pode entregá-lo no guichê de qualquer agência dos Correios. Documentos perdidos

Os Correios disponibilizam um serviço de ‘Achados e Perdidos’ para documentos. Quem encontrar algum documento pode entregá-lo no guichê de qualquer agência ou depositá-lo em caixas de coleta.

Segundo os Correios, uma vez recebidos, os documentos são cadastrados, acondicionados em envelopes e guardados, ficando disponíveis para retirada durante 60 dias. No site dos Correios, é possível verificar se o documento foi encontrado e em qual agência está disponível para retirada.

Em Sergipe, até o início do mês de fevereiro, cerca de 200 documentos perdidos estavam na Agência Central, em Aracaju, aguardando resgate.

Serviço

Para recuperar um documento, o cidadão deve apresentar outro que comprove sua titularidade, e pagar o valor de R$ 6,95 pelo serviço. Os documentos só podem ser entregues aos proprietários ou seus representantes legais, devidamente reconhecidos.

Caso seja constatado que o objeto perdido está em uma cidade diferente da qual o proprietário se encontra, é possível fazer uma solicitação para que o objeto seja enviado à agência mais próxima do requisitante.

