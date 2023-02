Carnaval em Aracaju e nos municípios sergipanos: confira a programação da folia

Aracaju, Neópolis, Barra dos Coqueiros, Pirambu, Itabaianinha e outros. Máscara de carnaval

Os bloquinhos de carnaval continuam embalando a folia em Aracaju e em vários munícipios de Sergipe, nesta terça-feira (21).

Confira as programações:

Aracaju

Bloco Chapolim

Data: 21/02

Horário: a partir das 10h

Endereço: ruas D, G, U, Groelândia, Haiti, Camilo Calazans, Rio Grande, Av. Brasil, Av. Estados Unidos, Praça Franklin Roosevelt – (Conjunto Maria do Carmo)

Bairro: América

Bloco Tamo Junto

Data: 21/02

Horário: a partir das 10h

Endereço: Rodovia Eduardo Cabral de Menezes, 1145

Bairro: São José dos Náufragos

Bloco os Abusados

Data: 21/02

Horário: a partir das 10h

Endereço: Rua Marcos Freire de Jesus, 312 – Conjunto Duque de Caxias

Bairro: Industrial

Bloco Unidos do Paraíso

Data: 21/02

Horário: não divulgado pelo organizador

Endereço: ruas 35, 37, 25, Me. Tereza de Calcutá, Av. Vasco da Gama

Bairro: Santa Maria

As Bagaçadas

Data: 25/02

Horário: não divulgado pelo organizador

Endereço: Av. José Josino de Almeida

Bairro: Farolândia

As Madelans do Frevo

Data: 25/02

Horário: não divulgado pelo organizador

Endereço: Rua das Rosas, s/n – Loteamento Santa Madalena

Bairro: Soledade

Bloquinho “CarnaChuleta”

Data: 25/02

Horário: não divulgado pelo organizador

Endereço: Praça Hélvio Dória Maciel, Av. Dulce Diniz

Bairro: Luzia

Neópolis

17h: Banda Valmir Brasil

22h: Banda Lobão

00h: Banda Vanessa Porto

02h: Banda Cid Natureza

Barra dos Coqueiros

12h: Bete Evany/ Praia da Costa

14h: Cid Natureza/ Praia da Costa

16h: Guig Ghetto/ Arrastão Praia da Costa/Atalaia Nova

19h: Quinto Round/Atalaia Nova

21h: Danielzinho Jr./Atalaia Nova

São Cristóvão

Povoado Colônia: 04h30 – Bloco Saco da Madrugada/ 14h – Bloco Junto e Misturado

Povoado Cabrita: 09h – Bloco Zé Pereira

Eduardo Gomes: 11h – Bloco Enchendo e Derramando/ Saída: Praça da Entrada do Eduardo Gomes

Rosa Elze: 13h – Bloco As Poderosas/ Saída: Praça do Quilombo

Povoado Tinharé: 14h – Bloco Fundico

Povoado Coqueiro:14h – Bloco Coqueiro Folia

Irineu Neri: 15h – Bloco Piranhas

Centro Histórico: 16h – Bloco Mulekada; 16h30 – Bloquinho do Fasc; 17h – Bloco as Chiquinhas;17h30 – Bloco Zé Folia; 18h – Bloco A Porta

25/05 (sábado)

Rosa Elze: 14h – Bloco Todo Dia eu Bebo/ Saída: Rua Horácio Souza Lima

Estância

10h: Orquestra Zé Pereira–Frevo/ Local: Pelas ruas das Praias do Abaís e Saco

Povoado Miranguinha

12h: Gean Bacana

14h: Dose Dupla

15h: Bloco Mariposa/ Local: Alecrim

17h: Bloco Camaleão/ Local: Recanto Verde

Centro

19h: Show com a Orquestra da Lira Carlos Gomes

Desfiles das Escolas de Samba:

1-União Quilombolas de Sergipe

2-Acadêmicos do Bem Viver

3-Amantes do samba

4-Império do Samba

Pirambu

13h: Gang do Samba e Cid Natureza (Arrastão)

Rosário do Catete

12h: Samba Family

14h: Swing Fatal

16h: Juninho Rodrigues

Durante os intervalos das bandas serão realizadas apresentações da Orquestra de Frevo Carnamurc e Banda de Frevo maestro Edinho.

Itabaianinha

Arrastão

15h: Holli Folia

20h: GDS

22h: Banda Reflexus

00h: Ed City

02h: Quinto round

Palco

20h: Tonny Carlos

22h: Trevo Recordar é Viver

00h: Helder Nascimento

Mata