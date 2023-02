Carnaval em Bauru: duas escolas e dois blocos abrem primeira noite de desfiles neste sábado

Desfiles começam a partir das 19h. Estreiam o carnaval os blocos Unidos do Jardim Petrópolis e Dragões Unidos da Vila e as escolas Estação Primeiro de Agosto e Mocidade Unida da Vila Falcão. Carnaval 2023 em Bauru: duas escolas e dois blocos abrem primeira noite de desfiles neste sábado

Camila Ariosi/Prefeitura de Bauru

Os desfiles de carnaval começam neste sábado (18) em Bauru (SP), a partir das 19h. Duas escolas de samba e dois blocos são as atrações desta primeira noite (confira a ordem abaixo).

Neste ano, devido à interdição do Sambódromo, os desfiles ocorrem na Avenida Jorge Zaiden. As apresentações também ocorrem na segunda-feira (20).

Com a inclusão da Escola de Samba Tradição da Zona Leste, oito agremiações estão inscritas nos desfiles deste ano. Ao todo, são cinco escolas de samba e três blocos carnavalescos.

Neste sábado, a ordem dos desfiles será a seguinte:

19h – Abertura oficial

19h30 – Entrada da Realeza do Carnaval

20h30 – Bloco Unidos do Jardim Petrópolis

21h10 – Bloco Dragões Unidos da Vila

22h – Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto

23h – Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão

Na segunda-feira, é a vez das escolas Samba Coroa Imperial, Acadêmicos da Cartola e Tradição do Leste e do Bloco Pérola Negra entrarem na avenida. A ordem será:

19h30 – Entrada da Realeza do Carnaval

20h30 – Bloco Pérola Negra

21h20 – Escola de Samba Coroa Imperial

22h20 – Escola de Samba Acadêmicos da Cartola

23h20 – Escola Tradição da Zona Leste

Interdições

Avenida Jorge Zaiden, em Bauru (SP), já está interditada para os desfiles do carnaval de 2023

Prefeitura de Bauru/Divulgação

O cruzamento da Avenida Jorge Zaiden com a Nações Unidas, em sentido Avenida Orlando Ranieri, já está interditado desde quinta-feira (16) para a montagem das estruturas.

No sábado (18), a partir das 8h, também serão interditados:

Cruzamento da avenida Jorge Zaiden com a rua Otacílio Garms;

Rua Vítor Curvello de Ávila Santos, em frente ao portão 9 do Condomínio Flamboyants (acesso liberado somente para os moradores do Condomínio Flamboyants);

Cruzamento da rua Sebastião Pregnolato com a rua Vítor Curvello de Ávila Santos;

Cruzamento da rua Sebastião Pregnolato com a avenida Orlando Ranieri;

Cruzamento da avenida Orlando Ranieri com a rua Sebastião Pregnolato (acesso liberado somente para os moradores do Residencial Nova Nação América e motoristas de aplicativo);

Quarteirão 8 da rua João Casarin, sentido avenida Jorge Zaiden;

Cruzamento da rua Maria Casadei Giamolini com a rua José Nicolino.

As interdições permanecerão até terça (21), após desmontagem da estrutura do carnaval.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vito Califano